Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τη σειρά «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» για τον Δημήτρη Μητρόπουλο

Η ΕΡΤ βρίσκεται στην αφετηρία για την υλοποίηση μιας νέας, φιλόδοξης τηλεοπτικής παραγωγής. Πρόκειται για τη μίνι σειρά «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου», η οποία θα αναδείξει τη συναρπαστική ζωή και το έργο του παγκόσμιου Έλληνα αρχιμουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου, που έχει χαρακτηριστεί και ως «ιεροφάντης της μουσικής». Το σχέδιο, που απέχει μερικές ημέρες από την έναρξή του, βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Χριστόφορου Χριστοφή, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.

Το εγχείρημα της ΕΡΤ και η μορφή της σειράς

Το τολμηρό αυτό εγχείρημα της δημόσιας τηλεόρασης θα μετασχηματίσει την πολυδιάστατη ζωή του Δημήτρη Μητρόπουλου σε ένα δραματικό αφήγημα, αποτελούμενο από δέκα επεισόδια. Η σειρά προορίζεται αρχικά για την ιντερνετική πλατφόρμα ERTFLIX της ΕΡΤ, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Τη σκηνοθεσία του τηλεοπτικού αυτού κύκλου έχουν αναλάβει ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιώργος Παπαθεοδώρου, γνωστός από το έργο του «Sinatra! Eternity», μαζί με τον Γιάννη Καλογερόπουλο. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Παπαθεοδώρου, το εγχείρημα δίνει την έκταση μιας ζωής που απλώθηκε σε κάτι παραπάνω από έξι δεκαετίες, λαμβάνοντας διαστάσεις εποποιΐας.

Η ζωή του Μητρόπουλου σε ένα ιστορικό πλαίσιο

Η πλοκή της σειράς θα παρακολουθήσει τη ζωή του σπουδαίου Έλληνα αρχιμουσικού από τα πρώτα παιδικά του χρόνια έως τον θάνατό του, ο οποίος συνέβη στο Μιλάνο το 1960. Η αφήγηση εκτείνεται σε μια Ευρώπη που χάθηκε μέσα στους Παγκόσμιους Πολέμους, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ο Μητρόπουλος έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του.

Στα επεισόδια του τηλεοπτικού έργου θα εμφανιστούν σημαντικά πρόσωπα της Τέχνης και της Διανόησης της Ευρώπης, τόσο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αρκετοί σημαντικοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι διασταυρώθηκαν με την πορεία του Δημήτρη Μητρόπουλου.

Η σύνδεση με τον Γκούσταβ Μάλερ

Ένα σημαντικό κομμάτι της σειράς θα αφορά τη σχέση του Δημήτρη Μητρόπουλου με τον αυστριακό συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ. Συγκεκριμένα, θα ξεδιπλωθεί η ζωή της Άλμα Μάλερ, χήρας του συνθέτη, καθώς ο Έλληνας μαέστρος είχε τη διακαή επιθυμία να ολοκληρώσει την ημιτελή 10η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ.

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος συνέδεσε βαθιά το όνομά του με την ερμηνεία των έργων του Μάλερ και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του. Πραγματοποίησε ιστορικές εκτελέσεις της ημιτελούς 10ης Συμφωνίας του συνθέτη, διευθύνοντας την περίφημη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

Ο ρόλος του μέντορα για τον Λέοναρντ Μπέρνσταιν

Στους «Ανεμοστρόβιλους του πεπρωμένου» θα παρουσιαστεί και η μορφή του Αμερικανού συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και μουσικού παιδαγωγού, Λέοναρντ Μπέρνσταιν. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος υπήρξε μέντορας, ευεργέτης και βαθύς επηρεαστής του νεαρού τότε Μπέρνσταιν.

Η σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων μουσικών προσωπικοτήτων σημαδεύτηκε από έναν βαθύ μουσικό θαυμασμό, βαριά προστασία, αλλά και μια πολυσυζητημένη, θυελλώδη προσωπική και επαγγελματική δυναμική, στοιχεία που αναμένεται να αναδειχθούν μέσα από τα επεισόδια της σειράς.

Κοινές διαδρομές με μορφές του πνεύματος

Πέρα από τις συγκεκριμένες προσωπικότητες, η σειρά θα παρακολουθήσει επίσης τις ζωές και άλλων μορφών του Πνεύματος παγκόσμιας ακτινοβολίας. Αυτές οι προσωπικότητες έμελλε να έχουν κοινή διαδρομή με εκείνη του χαρισματικού Έλληνα μαέστρου, εμπλουτίζοντας το αφήγημα με ποικίλες πτυχές της εποχής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki