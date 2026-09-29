Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει στον ΑΝΤ1, φέρνοντας μαζί της τον πυρήνα της ομάδας με την οποία συνεργαζόταν και στο Buongiorno του MEGA. Η παρουσιάστρια είχε ζητήσει ασφάλεια και συνεργασία με ανθρώπους που γνωρίζει τη δουλειά τους, αιτήματα που γίνονται δεκτά από το κανάλι. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιείται σημαντικά από την εμπειρία προηγούμενων παρουσιαστριών, όπως η Ελένη Τσολάκη και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίες βρήκαν έτοιμα τα πάνελ από το κανάλι, μια κατάσταση που, όπως αναφέρεται, δεν τους βγήκε σε καλό.

Η στρατηγική του ΑΝΤ1 και οι απαιτήσεις της παρουσιάστριας

Στο Μαρούσι, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 εκτιμούν πως η συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία βασίζεται στις επιλογές της Φαίης Σκορδά, μπορεί να οδηγήσει σε διψήφια νούμερα τηλεθέασης. Η παρουσιάστρια δείχνει αποφασισμένη να μην αποχωριστεί τον στενό κύκλο συνεργατών της, οι οποίοι την πλαισίωναν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο MEGA, διασφαλίζοντας έτσι ένα οικείο περιβάλλον.

Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά είχε θέσει συγκεκριμένες διαπραγματευτικές απαιτήσεις, προκειμένου να νιώθει άνετα και φυσικά να μην τεθεί και φέτος θέμα χημείας. Η χημεία της ομάδας θεωρείται πρωταρχικός ρόλος μπροστά στις κάμερες, και η παρουσιάστρια επιθυμεί να διασφαλίσει αυτή την αρμονία με γνώριμα πρόσωπα.

Βασικά πρόσωπα και ο αρχισυντάκτης

Στην ομάδα που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 περιλαμβάνονται ο Άρης Καβατζίκης και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, οι οποίοι αποτελούσαν μέρος του πυρήνα συνεργατών της και στο Buongiorno. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για την ομαλή λειτουργία και την αίσθηση ασφάλειας που επιδιώκει η παρουσιάστρια.

Επίσης, τη θέση του αρχισυντάκτη θα αναλάβει ο Άρης Λιαπάτης, ο οποίος θα βρίσκεται στο κοντρόλ της εκπομπής. Ο Άρης Λιαπάτης έχει συνεργαστεί με τη Φαίη Σκορδά τόσο στο MEGA όσο και σε παλαιότερες τηλεοπτικές της προσπάθειες, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία της για συνεργασία με γνώριμα πρόσωπα.

Νέες συζητήσεις για τη δημοσιογραφική ομάδα

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη στελέχωση της εκπομπής, η Νάνσυ Νικολαΐδου πραγματοποίησε το πρώτο της ραντεβού με τον ΑΝΤ1, το οποίο είχε θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συμφωνία δεν έχει κλειδώσει οριστικά ακόμα, αλλά η Νάνσυ Νικολαΐδου προορίζεται για τη δημοσιογραφική ομάδα της νέας εκπομπής και όχι απαραίτητα για το πάνελ, το οποίο αναμένεται να είναι περιορισμένο στο πλατό.

Ακόμη, η Δέσποινα Τσώκου έχει κάνει τις πρώτες συζητήσεις με το κανάλι, χωρίς να έχει υπογράψει ακόμα. Η ίδια διαθέτει την ικανότητα να καλύπτει ταυτόχρονα συνεντεύξεις και ενημέρωση. Μετά από μια πολύπαθη σεζόν δίπλα στον Κώστα Τσουρό, η Δέσποινα Τσώκου θα δοκιμάσει μια νέα συνεργασία με τον ΑΝΤ1, εντάσσοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στην ομάδα.

Ολοκλήρωση της ομάδας και ημερομηνία πρεμιέρας

Στον ίδιο δρόμο συζητήσεων με τον ΑΝΤ1 βρίσκονται και οι δημοσιογράφοι Νίκος Παρτσώλης, καθώς και η Νάσια Μανέντη. Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την ολοκλήρωση της ομάδας που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στην καινούργια της τηλεοπτική στέγη.

Ο στόχος είναι η ομάδα γύρω από τη Φαίη Σκορδά να έχει κλειδώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε η εκπομπή να είναι έτοιμη να βγει στον αέρα. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να ορίζεται νωρίτερα από τις 10:00 το πρωί στον ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την παρουσιάστρια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis