Το ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer» για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς προβάλλεται στην Amazon

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Ελλάδα και τα ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, με την Καρολάιν Κράουτς να δολοφονείται από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το Prime Video της Amazon, με το βρετανικό ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer», το οποίο εμβαθύνει στα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη δολοφονία.

Η παραγωγή και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Το βρετανικό συνεργείο της Story Films, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στα ντοκιμαντέρ και το είδος του true crime, πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ελλάδα για 14 ημέρες, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου. Οι κάμερες βρέθηκαν στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, τον τόπο της δολοφονίας της Καρολάιν, αλλά και στην Αλόννησο, το νησί όπου μεγάλωσε.

Οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ αναζήτησαν και συνομίλησαν με ανθρώπους που γνώριζαν την 20χρονη και την οικογένειά της. Επίσης, μίλησαν με πρόσωπα που είχαν γνώση της αστυνομικής έρευνας και της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης. Στο ντοκιμαντέρ μιλά ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, ενώ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, δικηγόροι που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση και ο οικογενειακός φίλος της οικογένειας στην Αλόννησο, Νίκος Αναγνώστου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρίτσαρντ Γουάιλι.

Τα ψηφιακά ίχνη και η αποκάλυψη της αλήθειας

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, «The Fitbit Killer», παραπέμπει στα ηλεκτρονικά ίχνη που αποτέλεσαν ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Το smartwatch της Καρολάιν, το κινητό του συζύγου και δολοφόνου της, οι κάμερες ασφαλείας και όλες οι κινήσεις που καταγράφηκαν μέσα στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας, στις 11 Μαΐου 2021, εξετάζονται διεξοδικά.

Αρχικά, η Καρολάιν βρέθηκε νεκρή στη μεζονέτα, όπου βρίσκονταν ο σύζυγός της, η μόλις 11 μηνών κόρη τους και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο επίσης είχε βρεθεί νεκρό. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι ληστές είχαν εισβάλει στο σπίτι, τον είχαν ακινητοποιήσει και είχαν επιτεθεί στη σύζυγό του. Οι Αστυνομικές Αρχές ερευνούσαν την υπόθεση για 37 ημέρες με βάση αυτή την εκδοχή, ενώ ο ίδιος εμφανιζόταν δημόσια ως ο σύζυγος που είχε χάσει τη γυναίκα του.

Ωστόσο, τα ψηφιακά δεδομένα άρχισαν να αποκαλύπτουν αντιφάσεις. Το smartwatch της Καρολάιν κατέγραψε μεταβολές στον καρδιακό της ρυθμό περίπου στις 04:00, ενώ οι καταγραφές από τις συσκευές του ίδιου και οι κάμερες ασφαλείας δεν συμφωνούσαν με το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει στις Αρχές. Στο ντοκιμαντέρ εξετάζεται επίσης το προσωπικό ημερολόγιο της Καρολάιν, το οποίο αποτυπώνει στοιχεία για τη σχέση της με τον σύζυγό της και τις εντάσεις μεταξύ τους.

Το μυστήριο λύθηκε στις 17 Ιουνίου 2021, όταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προσήχθη στην Αλόννησο, όπου βρισκόταν για το 40ήμερο μνημόσυνο της Καρολάιν. Στη συνέχεια, παραδέχθηκε ότι είχε κατασκευάσει την ιστορία της ληστείας και ότι ο ίδιος είχε σκοτώσει τη σύζυγό του. Η πηγή αναφέρει ότι τον Μάιο του 2022 το Μικτό Ορκωτό Δικ... (το κείμενο της πηγής διακόπτεται σε αυτό το σημείο).

Με πληροφορίες από: jenny.gr