«Κρίνο και Αγκάθι»: Νέες ανατροπές και όρκοι εκδίκησης στα επεισόδια της εβδομάδας

Το «Κρίνο και Αγκάθι» συνεχίζει να ξεδιπλώνει τις ιστορίες των χαρακτήρων του, φέρνοντας στην επιφάνεια παλιές έχθρες και ανοιχτές πληγές ανάμεσα στις οικογένειες Αρβανιταίων και Δρογούτηδων. Τα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 21:00, υπόσχονται νέες ανατροπές, επικίνδυνες συμμαχίες και αλήθειες που δεν μπορούν να μείνουν άλλο θαμμένες.

Οι παλιές έχθρες ζωντανεύουν στην Πλατανιά

Από τα πρώτα επεισόδια, η σειρά έφερε ξανά αντιμέτωπες τις δύο οικογένειες, Αρβανιταίους και Δρογούτηδες, οι οποίοι πίστευαν πως είχαν αφήσει το παρελθόν πίσω τους. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει ξεχαστεί στην Πλατανιά, ειδικά μετά την επιστροφή του Μάρκου ύστερα από 15 χρόνια, φέρνοντας μαζί του τις παλιές έχθρες.

Όλες οι ανοιχτές πληγές και μια αλήθεια που κάποιοι θα έκαναν τα πάντα για να μη βγει ποτέ στο φως, βρίσκονται στο επίκεντρο. Ακόμα και η Λευκή γύρισε με σκοπό να πάρει εκδίκηση, αλλά βρέθηκε παγιδευμένη ανάμεσα στο χρέος απέναντι στον αδερφό της και σε έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ να γεννηθεί. Ένας γάμος που κατέληξε στο αίμα, μια απόπειρα δολοφονίας και ένας ακόμη νεκρός έχουν φέρει τις δύο οικογένειες ένα βήμα πριν από την καταστροφή, με τον δολοφόνο να παραμένει ασύλληπτο.

Κρίσιμες αποφάσεις για τη Λευκή

Στα επερχόμενα επεισόδια, η Δέσποινα προλαβαίνει τη Λευκή λίγο πριν αυτή βάλει τέλος στη ζωή της. Της αποκαλύπτει το ψέμα που είπαν οι Αρβανιταίοι για τον Ηλία μετά τον θάνατό του και της ζητά να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τους καταστρέψουν. Παράλληλα, ο Μάρκος καταφέρνει να πείσει τον Γεροδήμο να δει τη Λευκή και της ζητά απελπισμένα να δηλώσει πως η μαχαιριά σε βάρος του ήταν ατύχημα.

Η Λευκή, επηρεασμένη από όλα τα γεγονότα και με την πρόθεση να εξακριβώσει την αλήθεια, ομολογεί δημόσια πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, επιστρέφοντας έτσι μαζί του στο αρχοντικό. Εκεί, όμως, η Μαριγώ αρνείται να τη δεχτεί και την απειλεί. Το μαχαίρωμα σε βάρος του Μάρκου ξυπνά σε όλους καθαρά πια μνήμες από τον θάνατο του Ηλία.

Νέες συμμαχίες και όρκοι εκδίκησης

Ο Σκλίβας, μετά την άρνηση της χωροφυλακής να κινηθεί για τον θάνατο του πατέρα του, στρέφεται ευθέως εναντίον των Αρβανιταίων, δείχνοντας αποφασισμένος να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος καταρρέει από ενοχές. Όλα αλλάζουν όταν η Λευκή ακούει μια εξομολόγηση του Μάρκου προς τον Μήτρο.

Μετά από αυτή την εξομολόγηση, η Λευκή ορκίζεται στη Δέσποινα πως θα καταστρέψει έναν-έναν τους Αρβανιταίους, με τελευταίο τον ίδιο τον Μάρκο. Ωστόσο, δεν γνωρίζει πως ο πραγματικός ένοχος για τον θάνατο του αδελφού της είναι άλλος. Παρά τον όρκο εκδίκησης που δίνουν κι οι δυο, η Λευκή ξεκαθαρίζει στη Δέσποινα πως θα κινηθεί μόνη της για να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Εν τω μεταξύ, ο Μάρκος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο για τη Λευκή, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να αμφισβητεί τον ι.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr