Η πρεμιέρα του «The Voice» οριστικοποιήθηκε: Πότε ξεκινούν τα blind auditions

Η πρεμιέρα του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού «The Voice» έχει πλέον οριστικοποιηθεί, φέρνοντας τους τηλεθεατές πιο κοντά στην έναρξη των συναρπαστικών blind auditions. Ο ΣΚΑΪ θα φιλοξενήσει την 12η σεζόν του show, με τους τέσσερις coaches να αναλαμβάνουν τις θέσεις τους για την επιλογή των νέων φωνών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Η αγωνία κορυφώνεται για την έναρξη των μουσικών αναμετρήσεων και τη δημιουργία των ομάδων που θα διαγωνιστούν.

Ημερομηνία πρεμιέρας και coaches

Σύμφωνα με τις οριστικές πληροφορίες, τα πρώτα blind auditions του «The Voice» στον ΣΚΑΪ θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 21:00. Εκείνη την ώρα, οι τέσσερις καταξιωμένοι coaches – η Έλενα Παπαρίζου, η Πάολα, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας – θα είναι έτοιμοι να πατήσουν το buzzer, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν.

Τα γυρίσματα των auditions έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη νέα ομάδα των τεσσάρων coach να εργάζεται πυρετωδώς για να δημιουργήσει τις δικές της #teams. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιδείξουν έναν απαιτητικό χαρακτήρα, όχι μόνο στις φωνητικές τους ικανότητες, αλλά και στην «ψυχή» που μπορούν να βάλουν στην ερμηνεία τους, προσφέροντας μοναδικές και δυνατές στιγμές πάνω στη σκηνή.

Ειδικό μουσικό αφιέρωμα πριν την πρεμιέρα

Μία εβδομάδα νωρίτερα από την πρεμιέρα των blind auditions, δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα. Αυτό το αφιέρωμα είναι ένας φόρος τιμής στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη και έχει γυριστεί στη σκηνή του «The Voice», προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα.

Το αφιέρωμα αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη εμφάνιση της Πάολα δίπλα στους coaches του διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου, η Πάολα φέρεται να λύγισε και να έκλαψε, με τους υπόλοιπους τρεις coaches να βρίσκονται στο πλευρό της, προσφέροντας τη στήριξή τους σε αυτή τη συναισθηματική στιγμή.

Τι να περιμένουμε από τη 12η σεζόν

Η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού υπόσχεται να προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν κάνει το «The Voice» να ξεχωρίζει και να αγαπιέται από το κοινό. Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν απρόβλεπτες blind auditions, όπου ξεχωριστές και δυνατές φωνές θα προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν τους coaches και να εξασφαλίσουν μια θέση στις ομάδες.

Πέρα από τις εντυπωσιακές φωνές, η σεζόν θα περιλαμβάνει δυνατές μουσικές αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές που θα γραφτούν πάνω στη σκηνή, γεμάτες ένταση και συγκίνηση. Το «The Voice» έχει καθιερωθεί ως ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, έχοντας κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο, χάρη στην ποιότητα και την ψυχαγωγία που προσφέρει.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr