Στο 46,4% σκαρφάλωσε ο Alpha χάρη στον αγώνα Γερμανία - Ελλάδα

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha κατέγραψε χθες, Κυριακή, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, χάρη στη μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Ο αγώνας, που έληξε με νίκη της Εθνικής μας ομάδας με σκορ 0-1, οδήγησε την τηλεθέαση του καναλιού να σκαρφαλώσει σχεδόν στο 48% σε συγκεκριμένο τέταρτο. Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 38,6%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 39%.

Η επιτυχία της Εθνικής και η άνοδος της τηλεθέασης

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, ο οποίος διεξήχθη χθες, Κυριακή (27/9), αποτέλεσε πόλο έλξης για το τηλεοπτικό κοινό, εκτοξεύοντας τα ποσοστά τηλεθέασης του Alpha. Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκορ 0-1, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών.

Η νίκη αυτή επέτρεψε στην ελληνική ομάδα να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της, έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς. Η αγωνιστική αυτή επιτυχία μεταφράστηκε σε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης για τον τηλεοπτικό σταθμό που μετέδιδε την αναμέτρηση, με την τηλεθέαση να σκαρφαλώνει σχεδόν στο 48% χθες (28/9).

Υψηλές πτήσεις στο δυναμικό κοινό

Στο δυναμικό κοινό, ο Alpha σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης της τάξης του 38,6% κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα. Αυτό το ποσοστό καταδεικνύει την ισχυρή απήχηση της αναμέτρησης σε ένα κρίσιμο εμπορικά κοινό, το οποίο παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την προσπάθεια της Εθνικής.

Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό έφτασε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, στο τέταρτο μεταξύ 23:15 και 23:30, τα ποσοστά του σταθμού σκαρφάλωσαν στο 46,4%, δείχνοντας την κορύφωση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών προς το τέλος του αγώνα.

Εντυπωσιακά νούμερα στο γενικό σύνολο

Ανάλογα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας κατέγραψε μέσο όρο 39%, επιβεβαιώνοντας τη μαζική παρακολούθηση του αθλητικού γεγονότος από το ευρύ κοινό.

Η κορύφωση της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο παρατηρήθηκε προς το φινάλε της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο από τις 23:30 έως τις 23:45, τα ποσοστά του Alpha εκτοξεύτηκαν στο 47,9%, πλησιάζοντας το 48% και σηματοδοτώντας την αγωνία και το ενδιαφέρον για την έκβαση του παιχνιδιού.

Η prime time του Alpha σε «κόκκινο»

Η μετάδοση του αγώνα Γερμανία – Ελλάδα τοποθετήθηκε στην prime time ζώνη του Alpha, με τις μετρήσεις τηλεθέασης να χτυπούν «κόκκινο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο τηλεοπτικός σταθμός να σημειώσει πολύ υψηλές πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς.

Η επιλογή του Alpha να μεταδώσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς προσέλκυσε ένα τεράστιο κοινό. Εξασφάλισε στον σταθμό μια κυρίαρχη θέση στους πίνακες τηλεθέασης για την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, με τα ποσοστά να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η νίκη της Εθνικής και η απήχηση στο κοινό

Η εξαιρετική απόδοση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία κατάφερε να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και να κερδίσει εκτός έδρας, λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτόξευση της τηλεθέασης. Η νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας όχι μόνο διατήρησε την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου, αλλά και κράτησε εκατομμύρια τηλεθεατές συντονισμένους στους δέκτες τους.

Η σαρωτική απήχηση του παιχνιδιού στους πίνακες τηλεθέασης υπογραμμίζει το διαχρονικό ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τις επιτυχίες της Εθνικής ομάδας, ειδικά σε σημαντικές αναμετρήσεις. Η μετάδοση του αγώνα αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα της χθεσινής ημέρας.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki