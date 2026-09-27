Η ψηφιακή έκδοση της Realnews διαθέσιμη στο www.pressreader.com

Η εφημερίδα Realnews είναι πλέον διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή, προσφέροντας στους αναγνώστες της τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό της μέσω της πλατφόρμας www.pressreader.com. Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει την ανάγνωση της εφημερίδας από διάφορες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets και υπολογιστές. Με αυτόν τον τρόπο, οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο φτάνουν στο κοινό με την εγκυρότητα που χαρακτηρίζει το enikos.gr.

Η Realnews στην ψηφιακή εποχή

Η Realnews, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η αληθινή εφημερίδα», προχωρά στην ψηφιακή διάθεση του περιεχομένου της. Η κίνηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να παραμένουν ενήμεροι για όλα τα γεγονότα, ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον χρόνο. Η ψηφιακή έκδοση διατηρεί την ποιότητα και την αξιοπιστία της έντυπης μορφής, μεταφέροντας το σύνολο των πληροφοριών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση γίνεται εύκολα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.pressreader.com. Εκεί, μπορούν να βρουν ολόκληρη την εφημερίδα, όπως ακριβώς κυκλοφορεί και στα περίπτερα, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ψηφιακής ανάγνωσης.

Πρόσβαση από κάθε συσκευή

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής διάθεσης της Realnews είναι η ευελιξία στην πρόσβαση. Οι αναγνώστες δεν χρειάζεται να περιορίζονται σε μία μόνο συσκευή, καθώς η εφημερίδα είναι προσβάσιμη από την οθόνη του κινητού τους τηλεφώνου, του tablet τους, αλλά και του προσωπικού τους υπολογιστή. Αυτή η πολλαπλή συμβατότητα εξασφαλίζει ότι οι ειδήσεις είναι πάντα στη διάθεση του κοινού, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Η ευκολία χρήσης αποτελεί κεντρικό στοιχείο της νέας αυτής υπηρεσίας. Με λίγα μόνο βήματα, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στις σελίδες της εφημερίδας, να διαβάσουν τα άρθρα, να δουν τις φωτογραφίες και να ενημερωθούν για όλα τα θέματα που καλύπτει η Realnews. Η πλατφόρμα www.pressreader.com λειτουργεί ως ο κόμβος για αυτή την απρόσκοπτη εμπειρία ανάγνωσης.

Εγκυρότητα και περιεχόμενο

Η Realnews διαβεβαιώνει τους αναγνώστες της ότι το περιεχόμενο της ψηφιακής έκδοσης είναι πλήρες και αξιόπιστο. Όλες οι ειδήσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον ευρύτερο κόσμο, παρουσιάζονται με την εγκυρότητα που παρέχει το enikos.gr. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι ελεγμένες και τεκμηριωμένες, προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο δημοσιογραφικής κάλυψης.

Η εφημερίδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από πολιτικές εξελίξεις και οικονομικά νέα μέχρι κοινωνικά ζητήματα και διεθνείς ειδήσεις. Η δέσμευση στην παροχή αληθινών και ακριβών πληροφοριών παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το μέσο διάθεσης. Οι αναγνώστες καλούνται να επισκεφθούν σήμερα κιόλας το www.pressreader.com για να διαβάσουν την ψηφιακή έκδοση.

Πιστοποίηση και αναγνώριση

Η Realnews είναι επίσημα καταχωρημένη στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, φέροντας τον Αριθμό Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242097. Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει την τήρηση των προδιαγραφών και των κανόνων που διέπουν τον χώρο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αποτελεί εγγύηση για την επίσημη και αναγνωρισμένη λειτουργία της εφημερίδας στον χώρο του Τύπου.

Η παρουσία της εφημερίδας σε ένα επίσημο μητρώο επιβεβαιώνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της. Η Realnews συνεχίζει να προσφέρει ενημέρωση με βάση τις αρχές της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή της μορφή. Οι αναγνώστες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο που τους προσφέρεται.

Με πληροφορίες από: Enikos