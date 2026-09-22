Το 4ο επεισόδιο «Δυο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA: Η Μαρκέλλα δέχεται να βγει με τον Σήφη

Απόψε, στις 22:00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το 4ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η πλοκή εξελίσσεται με τη Μαρκέλλα να δέχεται να βγει για καφέ με τον Σήφη, αγνοώντας όμως μια απρόσμενη συνάντηση. Παράλληλα, η Ελπίδα επισκέπτεται το σπίτι του Νικήτα, όπου η υποδοχή της Σοφίας προκαλεί παγωμάρα.

Η συνάντηση της Μαρκέλλας και η απόφαση του Μανούσου

Η Μαρκέλλα, δεχόμενη την πρόταση του Σήφη για καφέ, δεν μπορεί να φανταστεί την έκπληξη που την περιμένει. Η συνάντηση αυτή θα την φέρει ξανά αντιμέτωπη με τον Μανούσο, τον άντρα που, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της.

Την ίδια στιγμή, ο Μανούσος παραμένει αμετάπειστος στην απόφασή του να αναχωρήσει για την Ιταλία, παρά τις εξελίξεις που διαμορφώνονται γύρω του.

Εντάσεις και αποκαλύψεις στο σπίτι του Νικήτα

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Ελπίδα περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του σπιτιού του Νικήτα. Ωστόσο, η υποδοχή της Σοφίας είναι ψυχρή και παγώνει τα πάντα, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης.

Καθώς οι ισορροπίες ανάμεσα στους χαρακτήρες τρίζουν, μυστικά, φόβοι και απωθημένα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους.

Η ανακάλυψη της Μαρουσώς

Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, η Μαρουσώ έρχεται αντιμέτωπη με μια σημαντική ανακάλυψη. Αυτό που βρίσκει απειλεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα και να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων στη σειρά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr