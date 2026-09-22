Ο Σαγιάν του GNTM 7 συγκίνησε με την ιστορία του: «Ήρθαμε από την Τουρκία με τα πόδια»

Μια συγκινητική ιστορία ζωής μοιράστηκε ο Σαγιάν στην πρεμιέρα του «GNTM 7», το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας συγκίνηση στους κριτές του ριάλιτι μόδας. Ο 23χρονος διαγωνιζόμενος μίλησε για τη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε από το Ιράν μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα, όπου προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

Εκτός από το όνειρό του να κερδίσει μια θέση στον διαγωνισμό και να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας, ο Σαγιάν θέλησε να αποκαλύψει την προσωπική του ιστορία, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μαζί με τη μητέρα του.

Η διαδρομή από την Τεχεράνη στην Ελλάδα

Ο Σαγιάν έφυγε από την Τεχεράνη του Ιράν σε ηλικία 13 ετών, πριν από περίπου εννέα χρόνια, μαζί με τη μητέρα του. Η απόφαση για την αναχώρησή τους συνδέθηκε, όπως εξήγησε, με την αλλαγή θρησκείας της μητέρας του.

Η διαδρομή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και περιλάμβανε αρχικά το πέρασμα στην Τουρκία. Από εκεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο 23χρονος, «ήρθαμε από Τουρκία με τα πόδια», περιγράφοντας ένα κομμάτι της ζωής του που τον σημάδεψε βαθιά.

Η νέα ζωή και οι προκλήσεις της προσαρμογής

Στην Ελλάδα, ο Σαγιάν εργάζεται στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική. Ωστόσο, η προσαρμογή στη νέα χώρα δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να αφήσει πίσω του την πατρίδα του, τους ανθρώπους που γνώριζε και να ξεκινήσει από την αρχή, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του, τόνισε τη σημασία της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».

Η μητέρα του Σαγιάν μιλάει για τις δυσκολίες

Στο πλατό του «GNTM» βρέθηκε και η μητέρα του Σαγιάν, η οποία μίλησε για εκείνη την περίοδο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας τον γιο της σε μια ξένη χώρα. Ανέφερε πως ήρθαν πριν από 9-10 χρόνια, όταν η ίδια ήταν πολύ μικρή και δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει για τον Σαγιάν, αλλά τελικά βρήκαν τον τρόπο.

Επίσης, η μητέρα του Σαγιάν σημείωσε πως δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πατέρας του και δεν έχουν καμία επικοινωνία μαζί του.

Το όνειρο στο GNTM συνεχίζεται

Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, ο Σαγιάν κατάφερε να ξεχωρίσει στην πρεμιέρα του «GNTM». Έλαβε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, συνεχίζοντας έτσι την προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρό του στον χώρο της μόδας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr