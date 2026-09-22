Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, στράφηκε εναντίον του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, με τίτλο «Ντοκουμέντο που καίει τον Γιώργο Πατούλη», το οποίο αφορά καταγγελία για τη γιατρό της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Πατούλης τόνισε πως «δυστυχώς, οι επιτροπές εξαπατήθηκαν».

Η καταγγελία του 2014 και οι αντιφάσεις

Η έγγραφη καταγγελία κατά της Ιωάννας Γάκα είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2014 και επανέρχεται στην επιφάνεια μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μεταξύ άλλων, η καταγγελία αφορά την εξέταση ενός δεκάχρονου παιδιού και τις διαγνωστικές μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν.

Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την ειδικότητα με την οποία εμφανιζόταν η γιατρός της οδού Καρνεάδου στα μητρώα του ΙΣΑ. Συγκεκριμένα, το 2014 η Ιωάννα Γάκα εμφανιζόταν ως γυναικολόγος, ενώ το 2018, χρονιά κατά την οποία η καταγγελία πέρασε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο που την αθώωσε, εμφανιζόταν ως ιατρός άνευ ειδικότητας. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε ισχυριστεί μέχρι σήμερα ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 είχε δηλώσει ότι «δεν είχαμε έγγραφες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο».

Οι κατηγορίες του Γιώργου Πατούλη κατά του Πέτρου Κουσουλού

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του Πέτρου Κουσουλού, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, στην ανάρτησή του έγραψε ότι «ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον ΙΣΑ».

Ο κ. Πατούλης διευκρίνισε πως η καταγγελία του 2014, την οποία επικαλείται ο κ. Κουσουλός, ήταν «άσχετη με την πλασμαφαίρεση» και αφορούσε «παράνομη έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης». Πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και πως η καταγγελία αυτή ήταν «γνωστή στο πανελλήνιο από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας».

Η θέση του ΙΣΑ και η «εξαπάτηση» των επιτροπών

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε επίσης ότι «όπως αποδεικνύεται, ο μόνος που ενδιαφερόταν στα αλήθεια για να δει τι συνέβαινε στο ιατρείο αυτό, ήταν ο ΙΣΑ για αυτό έκανε και αλλεπάλληλους ελέγχους».

Κατέληξε λέγοντας ότι «δυστυχώς, οι επιτροπές εξαπατήθηκαν. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μας χρεώνουν δόλο, άνθρωποι που έχουν και οι ίδιοι ευθύνη».

Η προσωπική εμπειρία του Πέτρου Κουσουλού

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε τη δική του εμπειρία από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr