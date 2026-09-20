Αντιπαράθεση Καλλιακμάνη - Παγώνη για τους ελέγχους στα ιατρεία και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Έντονη αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, με τη Ματίνα Παγώνη και τον Γιώργο Καλλιακμάνη να ανταλλάσσουν πυρά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους ελέγχους που διενεργούνται σε ιατρεία, με αφορμή το περιστατικό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι προβληματισμοί του Γιώργου Καλλιακμάνη για τους ελέγχους

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξέφρασε αρχικά τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αξιοπιστία των ελέγχων όταν αυτοί διενεργούνται από συνδικαλιστές του ίδιου κλάδου. «Εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως είναι παράλογο να ελέγχουν αυτοί που έχουν εκλέξει τους ελεγκτές, τονίζοντας ότι «η πολιτεία τους βάζει» σε αυτή τη θέση και όχι οι ίδιοι οι συνδικαλιστές.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής όταν ένας έλεγχος σε ιατρείο έχει γίνει από συνδικαλιστή γιατρό. Έθεσε το ερώτημα: «Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατρούς;». Υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να κάνει σωστό έλεγχο αν ο πειθαρχικός έλεγχος ήταν σε αυτόν από τη στιγμή που τον ψηφίζουν αστυνομικοί, καθώς «όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς…».

Η οργισμένη αντίδραση της Ματίνας Παγώνη

Το σχόλιο του Γιώργου Καλλιακμάνη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ματίνας Παγώνη. «Αυτά που λέτε δεν ισχύουν» απάντησε, κατηγορώντας τον ότι προσβάλλει το σώμα των γιατρών. «Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε “συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς”. Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών» δήλωσε η κυρία Παγώνη.

Η κυρία Παγώνη επέμεινε ότι δεν μπορεί να υποστηρίζεται πως συνδικαλιστές γιατροί πήγαν να καλύψουν άλλους συναδέλφους τους. Τόνισε πως οι ισχυρισμοί του κ. Καλλιακμάνη υπονοούν ότι όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι επειδή είναι συνδικαλιστές και ότι πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Επιμονή στις θέσεις και προσωπικές αναφορές

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε στη θέση του, επαναλαμβάνοντας ότι «ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής». Ξαναέθεσε το ερώτημα: «Αν βρεθεί συγγενικό σας πρόσωπο σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα νιώθετε ασφαλείς να κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο;» και επανέλαβε ότι «δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο».

Η Ματίνα Παγώνη, απαντώντας, έστρεψε την κριτική της στον ίδιο τον κ. Καλλιακμάνη. «Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους», είπε. Σε ερώτηση αν και εκείνος έκανε πλημμελείς ελέγχους, όντας πρόεδρος του Σωματείου των Αστυνομικών, ο κ. Καλλιακμάνης απάντησε: «Δεν θα μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Το ζήτημα των ασθενών και της επαγγελματικής δεοντολογίας

Η κυρία Παγώνη συνέχισε την αντεπίθεσή της, τονίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος όταν πρόκειται για την υγεία των πολιτών. «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους;» ρώτησε. Επανέλαβε την προσωπική αναφορά: «Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr