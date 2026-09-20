Η νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» κάνει πρεμιέρα απόψε στο MEGA

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Η παραγωγή υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με μια ιστορία γεμάτη έρωτα, προδοσία και ένα ένοχο οικογενειακό μυστικό που εκτυλίσσεται μέσα στις δεκαετίες.

Η υπόθεση της σειράς

Η σειρά εστιάζει σε μια οικογένεια που, ενώ φαίνεται δεμένη με δεσμούς αίματος και αγάπης, κρύβει βαθιά μυστικά και αλήθειες. Η ιστορία ξεκινά στην Κρήτη, στα μέσα της δεκαετίας του '80, όταν η Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Παυλή. Από αυτή τη νύχτα γεννιέται μια νέα οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα θάβεται και μια αλήθεια που θα παραμείνει κρυφή για πολλά χρόνια.

Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει ένα σκληρό παιχνίδι. Στο σήμερα, δύο άντρες, ο Σήφης και ο Μανούσος, που είναι δεμένοι σαν αδέλφια, βαδίζουν χωρίς να το γνωρίζουν προς μια σύγκρουση που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Ανάμεσά τους θα βρεθεί απρόσμενα η Μαρκέλλα, μια γυναίκα που θα ανατρέψει τις ισορροπίες, θα ξυπνήσει πάθη και θα ανοίξει παλιές πληγές.

Οι πρωταγωνιστές και η δημιουργική ομάδα

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη. Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Το πολυπληθές καστ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Μαζί τους εμφανίζονται επίσης οι Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης και Σοφία Α.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Στα πρώτα επεισόδια, η Μαρκέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της πραγματικότητα, μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στο χωριό. Ωστόσο, η απόσταση από τον Μιχάλη αρχίζει να τη γεμίζει αμφιβολίες, καθώς εκείνος φαίνεται απορροφημένος από τη δουλειά του. Η αλήθεια που κρύβει ο Μιχάλης μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Την ίδια ώρα, ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο όταν ανακαλύπτει την απιστία της Ντίνας. Ένας βίαιος καβγάς οδηγεί στο αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στη Δέσπω και τον Παυλή. Ενώ ο Σήφης προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα που αναπτύσσει για τη Μαρκέλλα, ένα απρόσμενο περιστατικό στον δρόμο φέρνει τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο αντιμέτωπους για πρώτη φορά, μια στιγμή που αναμένεται να σημαδέψει τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr