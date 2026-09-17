Το Σόι Σου: Ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ στο Χαμπέικο και οι μεγάλες ανατροπές

Μεγάλες χαρές περιμένουν τον Σάββα στη σειρά «Το Σόι Σου», καθώς θα γνωρίσει το νέο αγόρι της Σάντρας, τον 21χρονο παίκτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Καλοσκάμη. Η επιστροφή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων είναι γεγονός, με ένα διπλό επεισόδιο πρεμιέρας που υπόσχεται δύο μεγάλες ανατροπές, φέρνοντας τα πάντα πάνω-κάτω.

Η θριαμβευτική επιστροφή και οι πρώτες εκπλήξεις

Οι αγαπημένοι Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά στις οθόνες τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, έτοιμοι να χαρίσουν στους τηλεθεατές νέες στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Η πρεμιέρα θα είναι διπλή, με δύο επεισόδια που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός κύκλου γεμάτου απρόβλεπτες εξελίξεις.

Από το πρώτο κιόλας διπλό επεισόδιο, οι ανατροπές θα είναι συνεχείς και θα ανατρέψουν όλα όσα γνωρίζαμε. Η σειρά υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο γάμος της Μπέλας και το αιφνιδιαστικό guest

Μία από τις μεγάλες ανατροπές που θα δούμε στο ένα από τα δύο επεισόδια της πρεμιέρας είναι ο «ονειρικός» γάμος της Μπέλας και του Άρη. Οι προετοιμασίες και οι προσδοκίες για αυτό το χαρμόσυνο γεγονός θα κρατήσουν τους πάντες σε αγωνία.

Στο δεύτερο επεισόδιο, ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, κάνει ένα πετυχημένο guest. Εμφανίζεται ως το αγόρι της Σάντρας, φέρνοντας μια απρόσμενη τροπή στις σχέσεις των ηρώων. Η αντίδραση του Σάββα, συγκεκριμένα, θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αντί να είναι καχύποπτος ή αυστηρός, όπως συνέβαινε με τον Νάσο, υποδέχεται τον «ΑΕΚτζή της καρδιάς του» με κασκόλ και πανηγυρισμούς, δείχνοντας μια εντελώς νέα πλευρά του χαρακτήρα του.

Νέες εξελίξεις και ανακατατάξεις στο Χαμπέικο

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Ο Νάσος φεύγει για φαντάρος, αφήνοντας ένα κενό και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ιστορίες. Παράλληλα, ένα νέο φλερτ εμφανίζεται στο σπίτι του Σάββα, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στις οικογενειακές σχέσεις.

Η Μπέλα δηλώνει ότι παντρεύεται, ενώ ο Χαμπέας πηγαίνει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει ένα τάμα. Ο Άρης, από την πλευρά του, περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας. Όλα αυτά τα γεγονότα συνθέτουν ένα παζλ εξελίξεων που επιβεβαιώνει ότι σε αυτό «το σόι», κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι την τελευταία στιγμή, κρατώντας τους τηλεθεατές σε διαρκή εγρήγορση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr