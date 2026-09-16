Η ΕΣΗΕΑ κατά της ΕΟΚ για την «υβριδική» συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) αναφορικά με την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) να καλέσει επιλεκτικά δημοσιογράφους σε συνέντευξη του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε σαφές μήνυμα προς την ηγεσία της Ομοσπονδίας, καταδικάζοντας ανοιχτά τις επιλεκτικές προσκλήσεις δημοσιογράφων σε μια «υβριδική» διαδικτυακή διαδικασία.

Η δυσαρέσκεια της ΕΣΗΕΑ και το μήνυμα στην ΕΟΚ

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που επέλεξε η ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ο πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος να επικοινωνήσουν με το φίλαθλο κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξαπέλυσε τα «πυρά» του, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσιογράφων.

Η απόφαση της ΕΟΚ να διοργανώσει μια «υβριδική» διαδικτυακή συνέντευξη, στην οποία προσκλήθηκαν επιλεκτικά δημοσιογράφοι, αποτέλεσε το επίκεντρο της κριτικής της ΕΣΗΕΑ. Η Ένωση καταδικάζει ανοιχτά τέτοιου είδους ενέργειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση όλων των Μέσων Ενημέρωσης στην πληροφόρηση.

Η «υβριδική» συνέντευξη και οι επιλεκτικές προσκλήσεις

Η συνέντευξη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube. Ωστόσο, η επιλογή να προσκληθούν μόλις έξι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του Τύπου, αφήνοντας εκτός διαδικασίας πλήθος ρεπόρτερ που καλύπτουν καθημερινά το μπασκετικό ρεπορτάζ, σήμανε συναγερμό στην ΕΣΗΕΑ.

Αυτή η ασυνήθιστη πρακτική, όπως την χαρακτήρισε η Ένωση, προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς συναδέλφους που καλύπτουν τον χώρο του μπάσκετ και δεν είχαν προσκληθεί, δημιουργώντας ερωτηματικά σχετικά με τον ενδεχόμενο αποκλεισμό τους. Το συνδικαλιστικό όργανο δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη τακτική, επισημαίνοντας τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Οι ανησυχίες και τα ερωτηματικά της Ένωσης

Η ΕΣΗΕΑ διατύπωσε σαφώς ότι η επιλογή της ΕΟΚ να καλέσει επιλεκτικά δημοσιογράφους δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Η Ένωση τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές θίγουν άμεσα την πλουραλιστική και ισότιμη ενημέρωση, η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών.

Η ανησυχία για αποκλεισμό συναδέλφων που καλύπτουν συστηματικά το μπασκετικό ρεπορτάζ αναδείχθηκε ως ένα από τα βασικά σημεία της δυσαρέσκειας της ΕΣΗΕΑ. Η Ένωση υπογράμμισε ότι η διαφάνεια και η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της δημοσιογραφίας και την πλήρη ενημέρωση του κοινού.

Η επίσημη επιστολή και το δικαίωμα στην ενημέρωση

Μέσω επίσημης επιστολής που κοινοποιήθηκε χθες προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, η ΕΣΗΕΑ διατύπωσε τη δυσαρέσκειά της σε υψηλούς τόνους. Στην επιστολή της, η Ένωση επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά και πλήττουν την αξιοπιστία της ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ τόνισε στην επιστολή του: «Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κεντρική θέση της Ένωσης για την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Κάλεσμα για ισότιμη προσέγγιση των Μέσων

Η ΕΣΗΕΑ καλεί την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να απευθύνεται ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και πλουραλιστική ενημέρωση του φίλαθλου κοινού. Η Ένωση ζητά την υιοθέτηση πρακτικών που σέβονται το δικαίωμα των δημοσιογράφων στην κάλυψη των γεγονότων και των πολιτών στην πλήρη πληροφόρηση.

Το μήνυμα της ΕΣΗΕΑ προς την ΕΟΚ είναι σαφές: η επιλεκτική προσέγγιση των δημοσιογράφων δεν συνάδει με τις αρχές της ελεύθερης και δημοκρατικής ενημέρωσης. Η Ένωση επιμένει στην ανάγκη για διαφάνεια και ισότητα στην επικοινωνία με τον Τύπο, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται από όλες τις πηγές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis