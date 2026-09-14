Η avant premiere της σειράς «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ: Καθηλωτικό το πρώτο επεισόδιο

Με κινηματογραφική αισθητική και πολλές παράπλευρες ιστορίες, η νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», έκανε την avant premiere της την Παρασκευή στον κινηματογράφο ATHINAION EXPERIENCE. Το πρώτο επεισόδιο της καθηλωτικής παραγωγής προβλήθηκε σε ένα κοινό που είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει τις αρχικές εξελίξεις και τα μυστικά των ηρώων, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της.

Η σειρά είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, προσκαλώντας τους τηλεθεατές να μοιραστούν τις «Μπλε Ώρες».

Η πλοκή που καθηλώνει και οι πρώτες ανατροπές

Στην avant premiere, ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του Τύπου, στελέχη του ΣΚΑΪ και φίλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο. Η ιστορία διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πήλιο, όπου οι παρευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων, αλλά και των εχθρών τους.

Το ανατρεπτικό αυτό πρώτο επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να κλονίσουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κενταύρων. Η σειρά υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού με την γρήγορη πλοκή και τον συνδυασμό εικόνας.

Οι δηλώσεις των συντελεστών

Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, Chief Content Officer του ΣΚΑΪ, δεν έκρυψε την ανυπομονησία της να παρακολουθήσει τη συνέχεια της σειράς. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ανυπομονεί να δει το επόμενο επεισόδιο.

Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε ξεχωριστή αναφορά στη γνωριμία του με τη Βάνα Δημητρίου, αποδίδοντας σε εκείνη έναν καθοριστικό ρόλο στην τηλεοπτική του πορεία. Την χαρακτήρισε «υπεύθυνη» για όλες τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες που ακολούθησαν. Επίσης, ευχαρίστησε τον αδερφό του, Ραφαέλλο, για τη συμβολή του, καθώς και τον συνθέτη του τραγουδιού της σειράς, Χρίστο Στυλιανού.

Από την πλευρά του, ο Κούλλης Νικολάου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Βάνα Δημητρίου, για τις «ατελείωτες ώρες» γραφής της. Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές της παραγωγής, οι οποίοι «δουλεύουν ακούραστα» για να επιτευχθεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον αέρα.

Οι ηθοποιοί και η δημιουργική ομάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους ηθοποιούς της σειράς. Οι δημιουργοί υπογράμμισαν πως πρόκειται για αξιόλογα πρόσωπα και εξαιρετικούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλους που αναμένεται να συζητηθούν ευρέως και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Από τα λόγια των συντελεστών ήταν εμφανές πως πίσω από τη σειρά υπάρχει όχι μόνο μεγάλη προσμονή, αλλά και μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων που την υπογράφουν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr