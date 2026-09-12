Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Γιάννης Αλαφούζος για την εξαγορά της Nova

Ο χάρτης των ελληνικών media βρίσκεται σε πλήρη αναδιάταξη, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για την εξαγορά της Nova. Ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του τηλεπικοινωνιακού και συνδρομητικού παρόχου, μία εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ραγδαίες ανακατατάξεις στον εγχώριο τηλεοπτικό και επιχειρηματικό χάρτη.

Η στρατηγική επέκταση του Γιάννη Αλαφούζου

Το ενδιαφέρον του ισχυρού άνδρα του ΣΚΑΪ και του Παναθηναϊκού για τη Nova περνάει σε άλλο επίπεδο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δείξει το τελευταίο διάστημα την πρόθεσή του να επεκτείνει την παρουσία του στον αθλητικό και τηλεοπτικό χάρτη.

Μετά τη δημιουργία του ΣΠΟΡΤ FM TV και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του ως προέδρου της Super League για την αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων, η είσοδος στη συνδρομητική πλατφόρμα της Nova αποτελεί μια επιθετική επιχειρηματική συνέχεια.

Ανταγωνισμός και συμμαχίες στην αγορά

Η εμπλοκή του Γιάννη Αλαφούζου με τη Nova συνδέεται και με τις διεργασίες για τη δημιουργία μιας κοινής ελληνικής streaming πλατφόρμας, τύπου «Netflix», από τους Ευάγγελο Μαρινάκη, Θοδωρή Κυριακού και την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Μια πιθανή εξαγορά ή ισχυρή μετοχική είσοδος στη Nova θα έδινε στον Γιάννη Αλαφούζο την τεχνική υποδομή και το «εκτόπισμα» για να αντιμετωπίσει τη συμμαχία των τριών μεγάλων ανταγωνιστών του.

Η Nova διαθέτει ήδη έτοιμη συνδρομητική βάση, δίκτυο τηλεπικοινωνιών και αθλητικά δικαιώματα. Μια τέτοια κίνηση θα του παρείχε άμεσα πρόσβαση σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο με δικαιώματα μεγάλων διοργανώσεων και ομάδων, ισχυρή βάση συνδρομητών, καθώς και δίκτυα σταθερής, κινητής και ίντερνετ.

Το τοπίο των τηλεπικοινωνιών και media

Οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού και διεργασιών στην αγορά. Η μητρική εταιρεία της Nova, η United Group, βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Την ίδια ώρα, η αγορά των τηλεπικοινωνιών και των media στην Ελλάδα αναδιαμορφώνεται, με ισχυρούς παίκτες να αναζητούν στρατηγικές συμμαχίες.

Η ταυτότητα της Nova

Η Nova ανήκει στη United Group, τον μεγαλύτερο όμιλο τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πλειοψηφικό πακέτο της United Group ελέγχεται από τη διεθνή επενδυτική εταιρεία BC Partners, με επικεφαλής τον Νίκο Σταθόπουλο.

Η σημερινή Nova προέκυψε από τη συγχώνευση της «παλιάς» Nova (πρώην Forthnet) με τη Wind Ελλάς, μια ενοποίηση που ολοκληρώθηκε το 2023. Σήμερα, η εταιρεία έχει περί τους 5 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλες τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και του internet. Στο κομμάτι της τηλεόρασης, η Nova, μέσω της πλατφόρμας EON, διαθέτει περίπου 480.000 συνδρομητές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr