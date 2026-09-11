Εικόνες έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (10/09) στον Κορυδαλλό, όταν μία διαφωνία ανάμεσα σε δύο οδηγούς, ενός αυτοκινήτου και μίας μηχανής, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε παράσυρση οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, και κατέληξε σε έναν άγριο καυγά στον οποίο ενεπλάκησαν περισσότερα πρόσωπα.

Η αρχική διαφωνία και η όξυνση

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (10/09), όταν ένας οδηγός μηχανής και ένας οδηγός αυτοκινήτου ενεπλάκησαν σε μία λεκτική διαφωνία. Η αντιπαράθεση έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλης και Κηφισού, όπου οι δύο οδηγοί αντάλλαξαν ύβρεις. Η ένταση μεταξύ τους ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Οι δύο οδηγοί συνέχισαν την πορεία τους, με το ένα όχημα να ακολουθεί το άλλο, και η διαφωνία τους δεν έληξε. Αντιθέτως, τα πνεύματα οξύνθηκαν εκ νέου όταν έφτασαν κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Σε αυτό το σημείο, ο οδηγός της μηχανής, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, τοποθέτησε το όχημά του μπροστά από το αυτοκίνητο, δημιουργώντας μία επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο.

Η παράσυρση της μηχανής και ο τραυματισμός

Η κίνηση του οδηγού της μηχανής είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντιδρώντας στην τοποθέτηση της μηχανής μπροστά του, παρέσυρε το δίκυκλο. Η μηχανή εκτοξεύτηκε και προσέκρουσε σε μία κολώνα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της να τραυματιστεί από την πρόσκρουση.

Ο τραυματισμός του αναβάτη της μηχανής σηματοδότησε την περαιτέρω κλιμάκωση της διαμάχης από λεκτική και τροχαία σε φυσική σύγκρουση. Η κατάσταση στον δρόμο του Κορυδαλλού μετατράπηκε σε ένα πεδίο έντασης, με την ασφάλεια των παρευρισκομένων να τίθεται σε κίνδυνο.

Ο γενικευμένος καυγάς

Μετά την παράσυρση της μηχανής και τον τραυματισμό του αναβάτη, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο. Ο συνεπιβάτης της μηχανής, μαζί με τους τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, πιάστηκαν στα χέρια, ξεκινώντας έναν άγριο καυγά στη μέση του δρόμου. Η συμπλοκή ήταν έντονη και η συμμετοχή πολλών ατόμων επιδείνωσε την κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και ένας δεύτερος οδηγός μηχανής, ο οποίος ήταν γνωστός του τραυματισμένου μηχανόβιου. Αυτός ο δεύτερος οδηγός ενεπλάκη άμεσα στον ήδη μαζικό καυγά, προσθέτοντας στην αναταραχή. Παράλληλα, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από το σημείο του συμβάντος, παρακολουθώντας τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίσσονταν στον Κορυδαλλό.

Η επέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Λόγω του τραυματισμού του αναβάτη της μηχανής και της γενικευμένης αναταραχής, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ στο σημείο του περιστατικού. Οι διασώστες έφτασαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Ο τραυματισμένος αναβάτης μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα στον Κορυδαλλό.

Με πληροφορίες από: Reader