Τριπλή μετακόμιση γνωστών τηλεοπτικών προσώπων πραγματοποιήθηκε με προορισμό την ΕΡΤ, ενισχύοντας τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Συγκεκριμένα, τρεις δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο Νίκος Μισίρης και η Τζώρτζια Γεωργίου, οι οποίοι συνεργάζονταν μέχρι πρότινος με τον ΑΝΤ1 και τον ΣΚΑΪ αντίστοιχα, βρήκαν νέα τηλεοπτική στέγη. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική ανανέωση για τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ, με τα νέα πρόσωπα να εντάσσονται σε βασικές ζώνες του προγράμματος.

Ο Δημήτρης Χριστούλιας εντάσσεται στις «Συνδέσεις»

Ο οικονομικός συντάκτης Δημήτρης Χριστούλιας αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο δυναμικό της ΕΡΤ. Από τις 31 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος βρίσκεται στην εκπομπή «Συνδέσεις», όπου έχει αναλάβει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αναλύσεις γύρω από τις οικονομικές ειδήσεις, εμπλουτίζοντας το ενημερωτικό περιεχόμενο της εκπομπής.

Πριν τη μετακίνησή του στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Δημήτρης Χριστούλιας συνεργαζόταν με το κανάλι του ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μέχρι πέρυσι. Η αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 εντάχθηκε στο τελευταίο κύμα αποχωρήσεων που σημειώθηκαν από την ιστορική αυτή εκπομπή του ιδιωτικού σταθμού.

Ο Νίκος Μισίρης στο «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ

Ένα ακόμη γνωστό πρόσωπο που βρήκε νέα τηλεοπτική στέγη στην ΕΡΤ είναι ο Νίκος Μισίρης. Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να καλημερίζει το κοινό από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, εντασσόμενος στην ομάδα της πρωινής εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς». Στην εκπομπή της ΕΡΤ, ο Νίκος Μισίρης εμφανίζεται μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, συμβάλλοντας στο ενημερωτικό κομμάτι.

Η πορεία του Νίκου Μισίρη πριν την ΕΡΤ περιλαμβάνει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1, όπου είχε πάρει μεταγραφή πριν από περίπου έναν χρόνο, προερχόμενος από τον Alpha. Στόχος του στον ΑΝΤ1 ήταν να διατηρήσει και να ενισχύσει το ενημερωτικό σκέλος στις ψυχαγωγικές εκπομπές του καναλιού. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος συμμετείχε σε διάφορες εκπομπές.

Αρχικά, ο Νίκος Μισίρης συμμετείχε στο «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου. Στη συνέχεια, συνέχισε την παρουσία του στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη, μια εκπομπή που, ωστόσο, κόπηκε πρόωρα. Αργότερα, συμμετείχε και στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την επιστροφή της Καραβάτου. Η λήξη της σεζόν στον ΑΝΤ1 βρήκε τον δημοσιογράφο σε μια περίοδο αβεβαιότητας, καθώς δεν υπήρξε κάποια νέα κίνηση από την πλευρά του καναλιού για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Παρόλο που υπήρχαν φήμες για πιθανή μετακίνησή του στο «Πρωινό» δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα, αυτές τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν, οδηγώντας τον στην ΕΡΤ.

Η Τζώρτζια Γεωργίου ενισχύει την πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1

Το τρίτο πρόσωπο που μετακινήθηκε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα είναι η Τζώρτζια Γεωργίου, η οποία προέρχεται από τον ΣΚΑΪ. Η δημοσιογράφος εντάχθηκε επίσης στην ομάδα της πρωινής εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1, ξεκινώντας την παρουσία της από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Στην προηγούμενη τηλεοπτική της στέγη, η Τζώρτζια Γεωργίου συμμετείπε στο πάνελ της εκπομπής «Το’Χουμε» με τον Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ. Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε χαρακτηριστεί ως πολύπαθη, σηματοδοτώντας μια περίοδο αλλαγών για τη δημοσιογράφο. Στη νέα της θέση στην ΕΡΤ, η Τζώρτζια Γεωργίου αναλαμβάνει να φέρνει πλέον φρέσκα νέα από όλον τον κόσμο. Επιπλέον, παρουσιάζει και μια νέα, ξεχωριστή στήλη με τίτλο «Το’ξερες αυτό;», η οποία αποτελεί μια νέα προσθήκη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 και περιλαμβάνει ειδήσεις και περίεργα θέματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis