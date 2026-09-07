Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ 2027

Η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 99η διοργάνωση των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί την εκπροσώπηση της χώρας μας στην κούρσα για το Όσκαρ του 2027, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα έργο με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία.

Η επιλογή της ταινίας και το σκεπτικό της επιτροπής

Το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» επελέγη κατά πλειοψηφία από την αρμόδια 13μελή Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού για το έτος 2026, και αποτελείται από μέλη που διορίζονται κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς. Η συνεδρίαση της Επιτροπής οδήγησε στην πρόταση της «Σπασμένης Φλέβας» ως της επίσημης υποψηφιότητας της Ελλάδας.

Η Επιτροπή αιτιολόγησε την επιλογή της με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια. Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδείχθηκαν είναι η ικανότητά της να συνδυάζει την καλλιτεχνική και τεχνική αρτιότητα με μια σύγχρονη αφήγηση, η οποία αντλεί στοιχεία από την αρχαία τραγωδία. Επιπλέον, η ταινία επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό.

Η αφήγηση της «Σπασμένης Φλέβας» περιστρέφεται γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα, τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος. Αυτός ο συνδυασμός του οικουμενικού με το τοπικό στοιχείο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, συνέβαλαν στην πλειοψηφική απόφαση της Επιτροπής.

Το νομικό πλαίσιο και ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού

Η διαδικασία επιλογής ακολουθεί το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από το άρθρο 35 του ν. 3905/2010, καθώς και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626). Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, το Υπουργείο Πολιτισμού προτείνει το έργο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της ειδικής Επιτροπής που συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει τη μέριμνα για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Στόχος είναι η ομαλή εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, τηρώντας πλήρως τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Ακαδημία Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

Με πληροφορίες από: zappit.gr