Τα ντοκιμαντέρ που έρχονται το φθινόπωρο στο Netflix

Η πλατφόρμα του Netflix ετοιμάζει έναν αρκετά δυνατό μήνα για τους φίλους των ντοκιμαντέρ, φέρνοντας 11 νέους τίτλους. Οι παραγωγές αυτές κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το true crime και τον αθλητισμό μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, την 11η Σεπτεμβρίου και τη μουσική. Οι κυκλοφορίες αυτές αναμένονται μέσα στον Σεπτέμβριο, προσφέροντας ποικιλία στους συνδρομητές.

Η επιστροφή του «Untold» με την Raygun

Η σειρά αθλητικών ντοκιμαντέρ «Untold» επιστρέφει με μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Πρόκειται για την Rachael «Raygun» Gunn, μια ακαδημαϊκό και πρώην επαγγελματία breakdancer από την Αυστραλία, η οποία έγινε viral.

Η Raygun ολοκλήρωσε τους αγώνες της χωρίς να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό από τους κριτές, με την ιδιαίτερη εμφάνισή της να προκαλεί πλήθος από memes, αντιδράσεις και μια τεράστια διαδικτυακή συζήτηση. Το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην ιστορία της μέσα από συνεντεύξεις με την ίδια, την οικογένειά της και τον προπονητή της, εξετάζοντας όχι μόνο την ξαφνική δημοσιότητα που έλαβε, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν μετά από αυτήν.

Η γενιά του 9/11 στο «Turning Point»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η σειρά «Turning Point» επιχειρεί να εξετάσει κάτι μεγαλύτερο από τα ίδια τα γεγονότα. Εστιάζει στη γενιά που μεγάλωσε στη σκιά τους, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις εκείνης της περιόδου.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται παιδιά που έχασαν τους γονείς τους, δημοσιογράφοι που ξεκίνησαν την καριέρα τους την περίοδο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», καθώς και νεαροί Αφγανοί και Αμερικανοί πεζοναύτες. Όλες αυτές οι μαρτυρίες συνθέτουν το πορτρέτο μιας εποχής της οποίας οι συνέπειες εξακολουθούν να είναι ορατές μέχρι σήμερα.

Μια πορεία προς τη διασημότητα

Ένας άνδρας συμμετέχει εκτενώς σε ένα από τα επερχόμενα ντοκιμαντέρ, μιλώντας για την πορεία του. Η αφήγηση καλύπτει τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τη δημιουργία της περσόνας που τον έκανε διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η παραγωγή αναμένεται να προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στην εξέλιξη και την επιρροή του.

Το true crime «The Widower: ’Til Death Do Us Part»

Ο μήνας κλείνει με ένα ντοκιμαντέρ true crime, το οποίο φέρει τον τίτλο «The Widower: ’Til Death Do Us Part». Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την έρευνα ενός επίμονου δημοσιογράφου και ενός αποφασισμένου ντετέκτιβ.

Οι δύο τους ερευνούν ένα δίκτυο υποθέσεων που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες. Οι υποθέσεις αυτές συνδέονται με έναν χαρισματικό άνδρα, ύποπτους θανάτους και μια σειρά αποτυχημένων γάμων. Πίσω από την παραγωγή του «The Widower: ’Til Death Do Us Part» βρίσκεται ο Chris Smith, ο οποίος είναι επίσης ο παραγωγός του φαινομένου «Tiger King». Αυτό το γεγονός από μόνο του αρκεί για να τοποθετήσει τον τίτλο πολύ ψηλά στη λίστα των φίλων του true crime.

Με πληροφορίες από: zappit.gr