Η Μπιγιονσέ γιόρτασε τα γενέθλιά της με δωρεά 2 εκατ. δολαρίων στο Μουσείο Studio του Χάρλεμ

Η παγκόσμια σούπερ σταρ Μπιγιονσέ Νόουλς γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Σεπτεμβρίου με μια ξεχωριστή πράξη γενναιοδωρίας. Αντί να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μουσείο Studio στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Αυτή η ασυνήθιστη κίνηση γενεθλίων από την παγκόσμια διασκεδάστρια, επιχειρηματία και συλλέκτρια έργων τέχνης, υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην υποστήριξη των τεχνών και της κοινότητας.

Η δωρεά των 2 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Μπιγιονσέ Νόουλς, η οποία έκλεισε τα 45 της χρόνια στις 4 Σεπτεμβρίου, επέλεξε να γιορτάσει την περίσταση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η δωρεά των 2 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στο Μουσείο Studio, έναν πολιτιστικό θεσμό που βρίσκεται στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα ασυνήθιστο δώρο γενεθλίων, καθώς δεν αφορούσε την ίδια την καλλιτέχνιδα, αλλά έναν οργανισμό που έχει ως στόχο την προβολή και τη διατήρηση της τέχνης.

Το όραμα της τραγουδίστριας για την τέχνη

Σε δελτίο Τύπου της Parkwood Entertainment, της εταιρείας δισκογραφικών παραγωγών και ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει η ίδια, η Μπιγιονσέ δήλωσε ότι «η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό της για το Μουσείο Studio στο Χάρλεμ, σημειώνοντας: «Πάντα με εντυπωσίαζε το Studio στο Χάρλεμ λόγω της πρόθεσής του να καταστήσει το Μουσείο αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. Έχω γνωρίσει αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων στο Μουσείο. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας».

Ο ρόλος του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ

Το Μουσείο Studio ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος στόχος του είναι η συλλογή, η συντήρηση και η ερμηνεία έργων τέχνης.

Το ίδρυμα εστιάζει σε δημιουργίες που προέρχονται από Αφρο-Αμερικανούς καλλιτέχνες, μέλη της αφρικανικής διασποράς, καθώς και καλλιτέχνες από την αφρικανική ήπειρο. Το Μουσείο Studio λειτουργεί ως κέντρο για καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για έργα που έχουν εμπνευστεί από αυτήν.

Η δήλωση της διευθύντριας του μουσείου

Η Θέλμα Γκόλντεν, η οποία είναι διευθύντρια του Ιδρύματος Ford και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δωρεά της Μπιγιονσέ. Δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Μπιγιόνσε, τόσο για τη γενναιοδωρία αυτού του δώρου, ειδικά ανήμερα των γενεθλίων της, όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Μουσείο Studio στη ζωή των ανθρώπων».

Επιπλέον, η κυρία Γκόλντεν τόνισε τον αντίκτυπο της δωρεάς, αναφέροντας: «Το ίδρυμά μας ιδρύθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Προσωπικές στιγμές και καλλιτεχνική πορεία

Η Μπιγιονσέ είναι παντρεμένη με τον ράπερ, παραγωγό και μεγιστάνα της μουσικής, Jay-Z. Το ζευγάρι έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα στιγμιότυπα του βίντεο για το single τους «Apeshit» του 2018, τα οποία γυρίστηκαν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Εκτός από τη δωρεά, η Μπιγιονσέ γιόρτασε τα γενέθλιά της και με ιδιωτικές στιγμές. Το ζευγάρι εντοπίστηκε να γιορτάζει στο Λονδίνο, φτάνοντας σε ένα από τα αγαπημένα τους ιδιωτικά κλαμπ μελών για τις εορταστικές εκδηλώσεις των γενεθλίων της τραγουδίστριας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr