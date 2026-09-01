Η εκπομπή «Ψηλά τα χέρια» της Λιάνας Κανέλλη μας θυμίζει την ουσία της δημοσιογραφίας

Μια πρόσφατη ειδοποίηση στο YouTube έφερε ξανά στο φως ολόκληρα επεισόδια από την εκπομπή «Ψηλά τα χέρια» της Λιάνας Κανέλλη, η οποία προβλήθηκε στο κανάλι Mega κατά τις τηλεοπτικές σεζόν 1989-1990 και 1990-1991. Η εκπομπή αυτή, που σηματοδότησε το ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης, ξεχώριζε για την ιδιαίτερη προσέγγισή της, καθώς δεν είχε καμία πρόθεση να κολακεύσει τους καλεσμένους της.

Η επανεμφάνιση της εκπομπής «Ψηλά τα χέρια»

Η ανακάλυψη των επεισοδίων της εκπομπής «Ψηλά τα χέρια» έγινε μέσω ενός λογαριασμού στο YouTube που ανέβασε το αρχειακό υλικό. Ο τίτλος της εκπομπής, αν και ενδεχομένως παρέπεμπε στο ομώνυμο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, στην πραγματικότητα αποκάλυπτε πολλά για το «DNA» της δημοσιογραφικής προσέγγισης της Λιάνας Κανέλλη.

Η εκπομπή, που προβλήθηκε για δύο τηλεοπτικές σεζόν, από το 1989 έως το 1991, προσέφερε έναν διαφορετικό τρόπο συνεντεύξεων, μακριά από τις συνηθισμένες πρακτικές. Η παρακολούθηση δειγματοληπτικά ορισμένων εκπομπών προκάλεσε ένα αίσθημα μελαγχολίας, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι οι φιλοξενούμενοι δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Το ύφος και το σκηνικό της εκπομπής

Το σκηνικό της εκπομπής «Ψηλά τα χέρια» ήταν λιτό και απέριττο. Αποτελούνταν από δύο δερμάτινες καρέκλες, τοποθετημένες σε έναν χώρο που θύμιζε αμυδρά ένα σαλόνι σπιτιού. Η Λιάνα Κανέλλη, ως οικοδέσποινα και δημοσιογράφος, χρησιμοποιούσε την ευγένειά της ως όχημα για να «στριμώξει στον τοίχο» τον κάθε καλεσμένο, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας ερώτηση.

Αυτή η προσέγγιση απέφευγε την κολακεία και δεν λειτουργούσε ως ένα «απαλό χάδι στο μέτωπο» των συνεντευξιαζόμενων. Αντιθέτως, στόχευε στην ουσία των θεμάτων, αναδεικνύοντας μια δημοσιογραφία που δεν φοβόταν να θέσει δύσκολες ερωτήσεις, διατηρώντας πάντα έναν ψύχραιμο και ευγενικό τόνο.

Η «ακτινογραφία» της δημοσιογραφίας με τον Λέοντα Καραπαναγιώτη

Μία από τις αξιοσημείωτες συνεντεύξεις ήταν αυτή με τον Λέοντα Καραπαναγιώτη, μια θρυλική μορφή της δημοσιογραφίας, με τον οποίο η Λιάνα Κανέλλη είχε συνεργαστεί και κατά τη θητεία της σε εφημερίδες. Στη συζήτηση αυτή, επιχειρήθηκε μια «ακτινογραφία» της δημοσιογραφίας του 1990.

Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν την πολιτική ηγεσία της δημοσιογραφίας, καθώς και το ζήτημα της προσφοράς και της ζήτησης δημοσιογράφων. Και οι δύο πλευρές, τόσο η Λιάνα Κανέλλη όσο και ο Λέων Καραπαναγιώτης, έφτασαν στην ουσία του θέματος, διατυπώνοντας αργά, ψύχραιμα και με υπέροχα ελληνικά τα επιχειρήματά τους. Η δημοσιογράφος προσπάθησε επίσης να προβάλει στοιχεία της προσωπικότητας του Καραπαναγιώτη, ρωτώντας τον ακόμα και τι βιβλίο θα διάβαζε μετά το γύρισμα, με εκείνον να θέτει τα δικά του όρια στην τηλεοπτική του έκθεση, χωρίς να φέρει σε δύσκολη θέση τη δημοσιογράφο.

Ο Αντώνης Τρίτσης και τα προβλήματα της Αθήνας

Στην εκπομπή με τον Αντώνη Τρίτση, ο οποίος τότε ήταν δήμαρχος Αθηναίων, η Λιάνα Κανέλλη υπήρξε αυστηρή. Τόνισε σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Αθηναίοι στην καθημερινότητά τους, όπως η αποκομιδή των σκουπιδιών και τα λεωφορεία που πάντα αργούσαν ή δεν εμφανίζονταν καθόλου στις στάσεις.

Ο τότε δήμαρχος ανέλυσε ψύχραιμα τις θέσεις του σχετικά με την επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας στους κατοίκους της πόλης, όσον αφορά τα ζητήματα καθαριότητας. Μίλησε για μια «συμφωνία» που έπρεπε να υπάρξει ανάμεσα στον δημότη και τον Δήμο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντώνης Τρίτσης αποκάλυψε επίσης πόσο βαριόταν μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι συναυλίες στη Λήμνο

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα συνέντευξη ήταν αυτή με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος παρουσίασε τον εαυτό του ως Αριστερό σε μόνιμη διαφωνία με την Αριστερά. Η Λιάνα Κανέλλη τον «στρίμωξε» σχετικά με το θέμα των συναυλιών του στην ακριτική Λήμνο, όπου είχε γραφτεί πως είχαν προσέλθει κατόπιν εντολής αρκετοί φαντάροι.

Η συζήτηση παρέμεινε σε όλα τα σημεία της εντός ορίων και δεν παρεκτράπηκε. Μάλιστα, κλήθηκαν και φαντάροι από τη Λήμνο για να εξηγήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτή η προσέγγιση ανέδειξε την επιθυμία της εκπομπής να παρουσιάζει όλες τις πλευρές ενός θέματος.

Η πίκρα της Μελίνας Μερκούρη

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια» ήταν και η Μελίνα Μερκούρη. Η συνέντευξη μαζί της άφησε μια αίσθηση που χαρακτηρίστηκε ως «η πίκρα της Μελίνας», προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην πλούσια θεματολογία και τις διαφορετικές πτυχές που ανέδειξε η εκπομπή της Λιάνας Κανέλλη.

Με πληροφορίες από: Reader