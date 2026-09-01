Διοικητικές ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Αποχώρηση της Λίνας Παπαδάκη και νέος αναπληρωτής CEO ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι διοικητικές ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του σταθμού. Μετά τις αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, ο όμιλος ανακοίνωσε τον ορισμό του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Παράλληλα, αποχώρησε από το συγκρότημα του Φαλήρου η Λίνα Παπαδάκη, η οποία κατείχε τη θέση της Συμβούλου Διοίκησης.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην κορυφή της διοίκησης

Οι αναδιατάξεις στην διοικητική πυραμίδα του σταθμού συνεχίζονται, με το κυρίαρχο ζήτημα να είναι η έναρξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού περιεχομένου «ΣΠΟΡ FM TV». Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Ειδήσεις Ντοτ κομ», υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις ανώτατες θέσεις.

Ειδικότερα, μετά τις αποχωρήσεις του Κωνσταντίνου Ζούλα από τη θέση του Προέδρου και του Γρηγόρη Δημητριάδη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο ιδιοκτήτης του ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, ανέλαβε ο ίδιος τις δύο αυτές κορυφαίες θέσεις. Λίγα 24ωρα αργότερα, προχώρησε στον ορισμό νέου αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ένα γνώριμο στέλεχος στο Φάληρο, καθώς είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Καθημερινής, αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο ΣΚΑΪ εξέδωσε ανακοίνωση για την ανάληψη των καθηκόντων του, στην οποία αναφέρονται οι εμπειρίες του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών των εταιριών συγκαταλέγονται η Google και η Procter&Gamble, όπου είχε αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσόρισε τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Η ιστορία της θέσης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου

Η θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΣΚΑΪ έχει να ενεργοποιηθεί για σχεδόν μία δεκαετία. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που είχε οριστεί αναπληρωτής ήταν στα τέλη Ιουλίου του 2017. Τότε, τη συγκεκριμένη θέση κατείχε η Εύη Κουτσαυτάκη.

Η Εύη Κουτσαυτάκη, μετά την αποπομπή του Κώστα Κιμπουρόπουλου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναβαθμίστηκε σε Διευθύνουσα Σύμβουλο. Έκτοτε, δεν είχε οριστεί νέος αναπληρωτής για τη θέση αυτή, μέχρι τον πρόσφατο ορισμό του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου.

Η αποχώρηση της Λίνας Παπαδάκη

Στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων, αποχώρησε και η Λίνα Παπαδάκη από τον ΣΚΑΪ. Η κυρία Παπαδάκη ήταν μία εκ των στενότερων συνεργατών του Κωνσταντίνου Ζούλα, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίτερα από τη θέση του Προέδρου.

Στο συγκρότημα του Φαλήρου, η Λίνα Παπαδάκη κατείχε τη θέση της Συμβούλου Διοίκησης. Είχε αναλάβει τα καθήκοντά της στις 10 Οκτωβρίου του 2024, δέκα ημέρες μετά την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον συνεργάτη της. Η αποχώρησή της πραγματοποιήθηκε με απόλυτα ομαλό τρόπο. Ενδεικτικό της ομαλότητας είναι το γεγονός ότι έστειλε γλυκά σε όλα τα γραφεία του ΣΚΑΪ, ευχόμενη καλή νέα τηλεοπτική σεζόν στους πρώην πλέον συνεργάτες της.

Ολοκλήρωση των αλλαγών και μελλοντικές προοπτικές

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρόν σημείο ολοκληρώνονται οι διοικητικές αλλαγές στο κανάλι, οι οποίες ήταν πολλές και εκτεταμένες. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να υπάρξουν και νέες ανακατατάξεις στη διοικητική δομή του σταθμού.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι όποιες πιθανές νέες αλλαγές δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν πριν από την έλευση του νέου έτους. Το κανάλι προχωρά στην αναδιοργάνωσή του ενόψει των μελλοντικών του σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού περιεχομένου.

Με πληροφορίες από: Reader