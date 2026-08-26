Κλειστά σπίτια: Τελευταία ευκαιρία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Ποιοι προλαβαίνουν την προθεσμία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», προσφέροντας στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων λίγες μόνο ημέρες για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο «εισιτήριο» που μπορεί να τους οδηγήσει σε επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Η προθεσμία για την έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2026.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα αλλάζει φάση, καθώς αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η δράση αυτή στοχεύει στην επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της έντονης στεγαστικής πίεσης και των υψηλών ενοικίων.

Η προθεσμία για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

Η 31η Αυγούστου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που επιθυμούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για την ανακαίνισή τους. Μέχρι τότε, θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, ένα έγγραφο που αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη βεβαίωση δεν συνεπάγεται την έγκριση της επιδότησης. Αντιθέτως, λειτουργεί ως προϋπόθεση για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει στη δεύτερη φάση, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις κανονικές αιτήσεις χρηματοδότησης. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, η αντίστοιχη διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα, στις 31 Ιουλίου.

Η επόμενη φάση του προγράμματος

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» εισέρχεται σε νέα φάση από την 1η Σεπτεμβρίου. Στις αρχές του μήνα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, αφού έχουν εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας έως τις 31 Αυγούστου, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν μια νέα, ουσιαστικότερη αίτηση στην πλατφόρμα χρηματοδότησης. Αυτή η διπλή διαδικασία διασφαλίζει ότι μόνο οι επιλέξιμοι ιδιοκτήτες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αίτησης για την επιχορήγηση.

Ο προϋπολογισμός και τα ποσά της επιδότησης

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» διαθέτει έναν συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων, με ποσοστά που κυμαίνονται από 70% έως 95%.

Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένας ιδιοκτήτης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη κάλυψη έως 2.500 ευρώ, η οποία αφορά δαπάνες για μελέτες, άδειες και ελέγχους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης.

Ο στόχος και η μέχρι τώρα πορεία

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την ενεργοποίηση ενός μέρους του αποθέματος των κλειστών κατοικιών. Ο βασικός στόχος είναι να επιστρέψουν αυτές οι κατοικίες στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης, σε μια περίοδο που η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη και τα ενοίκια επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να πλησιάσει τις 11.000 μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχυθούν περαιτέρω τα διαθέσιμα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για τα κλειστά ακίνητα, προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες.

Η σημασία της ολοκλήρωσης των εργασιών

Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του προγράμματος θα είναι το πόσα από αυτά τα σπίτια, για τα οποία έχουν εκδοθεί Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, θα φτάσουν τελικά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το πόσα από αυτά τα ανακαινισμένα ακίνητα θα επιστρέψουν πραγματικά στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η επιστροφή των κλειστών κατοικιών στην ενεργό αγορά αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας για την ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης. Η αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών και η διάθεση των ακινήτων για ενοικίαση θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki