Πρόωρος αποκλεισμός για Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα στο μεικτό διπλό του US Open

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα στο μεικτό διπλό του US Open είχε εξαιρετικά σύντομη διάρκεια. Το ζευγάρι, που ήταν και το Νο.1 στο 16άρι ταμπλό, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο έπειτα από μόλις 49 λεπτά αγώνα. Ο αποκλεισμός τους ήρθε από τους Κατερίνα Σινιάκοβα και Χένρι Πέιτεν, οι οποίοι είναι αμφότεροι Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη στο διπλό.

Η σύντομη πορεία των Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα

Η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς και της Αρίνα Σαμπαλένκα στο μεικτό διπλό του US Open είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς ηττήθηκαν από την Κατερίνα Σινιάκοβα και τον Χένρι Πέιτεν.

Το τελικό σκορ του αγώνα του πρώτου γύρου ήταν 1-4, 4-2 (10-2) υπέρ των Σινιάκοβα και Πέιτεν. Αυτή η ήττα σήμανε το τέλος της παρουσίας του Νο.1 ζευγαριού στο τουρνουά, με τη διάρκειά της να περιορίζεται σε λιγότερο από μία ώρα.

Η επιστροφή του μεικτού διπλού και οι αντιδράσεις

Οι αγώνες στο μεικτό διπλό επέστρεψαν στο US Open, αποτελώντας ένα από τα κεντρικά γεγονότα του διημέρου της Τρίτης, 25 Αυγούστου, και της Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Η επανένταξη του θεσμού, ωστόσο, έφερε και αρκετή γκρίνια.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη χρησιμότητα των αγώνων αυτών, καθώς και στην επιλογή των ζευγαριών που συμμετείχαν. Παρά τις αντιδράσεις, το μεικτό διπλό προσέφερε στιγμές έντασης και απρόβλεπτων αποτελεσμάτων, όπως φάνηκε από τον αποκλεισμό του κορυφαίου ζευγαριού.

Η εντυπωσιακή πορεία των Σβιτολίνα και Μονφίς

Στον αντίποδα της σύντομης πορείας των Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα, οι Ελίνα Σβιτόλινα και Γκαέλ Μονφίς επέδειξαν μια εντυπωσιακή παρουσία στο τουρνουά. Το ζευγάρι φάνηκε να έχει πάρει «ζεστά» τη διοργάνωση, σημειώνοντας δύο σημαντικές νίκες.

Αρχικά, οι Σβιτόλινα και Μονφίς επικράτησαν του διδύμου Αλεξάντρα Εάλα και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με σκορ 4-1, 4-1. Στη συνέχεια, κατάφεραν να αποκλείσουν τους σπεσιαλίστες Κατερίνα Σινιάκοβα και Χένρι Πέιτεν, οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποκλείσει τους Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα. Η νίκη τους επί των Σινιάκοβα/Πέιτεν ήρθε με 5-4(6), 4-5(3), 10-8, εξασφαλίζοντάς τους την πρόκριση στα ημιτελικά του μεικτού διπλού.

Με την πρόκρισή τους στα ημιτελικά, οι Ελίνα Σβιτόλινα και Γκαέλ Μονφίς εξασφάλισαν ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 250.000 δολαρίων. Η πορεία τους στο τουρνουά συνεχίζεται, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και του μεγαλύτερου επάθλου.

Τα χρηματικά έπαθλα του τουρνουά

Το US Open προσφέρει σημαντικά χρηματικά έπαθλα για τους συμμετέχοντες στο μεικτό διπλό. Η παρουσία και μόνο στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης εξασφαλίζει σε κάθε ζευγάρι το ποσό των 40.000 δολαρίων.

Για τα ζευγάρια που καταφέρνουν να φτάσουν στα προημιτελικά, το έπαθλο ανέρχεται στα 120.000 δολάρια. Οι φιναλίστ του τουρνουά, δηλαδή το ζευγάρι που θα φτάσει στον τελικό, θα λάβουν 500.000 δολάρια. Τέλος, το ζευγάρι που θα κατακτήσει τον τίτλο του μεικτού διπλού στο US Open θα επιβραβευθεί με το εντυπωσιακό ποσό του 1.000.000 δολαρίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta