Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά τον Ντέλαπ από την Τσέλσι έναντι 52 εκατ. ευρώ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωρά σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού, Λίαμ Ντέλαπ. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την κορυφή της επίθεσης για τους «Reds». Ο παίκτης έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του, μετά από συζητήσεις με τον προπονητή της Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος τον έπεισε για το χτίσιμο του νέου πρότζεκτ στο «City Ground».

Η συμφωνία και το κόστος της μεταγραφής

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ, επιβεβαιώνοντας μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή των «Reds», προσθέτοντας έναν παίκτη με προοπτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό που θα καταβληθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Τσέλσι για τον Άγγλο φορ ανέρχεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καθιστά τη μεταγραφή μία από τις πιο ηχηρές του καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Φόρεστ να επενδύσει στην ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο καθοριστικός ρόλος του Όλιβερ Γκλάσνερ

Ο Άγγλος επιθετικός, Λίαμ Ντέλαπ, έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτή η θετική απάντηση του παίκτη προήλθε μετά από μια σειρά συνομιλιών που είχε με τον προπονητή της Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Γκλάσνερ φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ντέλαπ, καθώς τον έπεισε για το φιλόδοξο πρότζεκτ που αναπτύσσεται στο «City Ground». Η παρουσίαση του οράματος και των στόχων της ομάδας από τον προπονητή φαίνεται να κέρδισε τον νεαρό επιθετικό, οδηγώντας τον στην αποδοχή της πρότασης.

Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

Μετά την επίτευξη της προφορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων, οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λίαμ Ντέλαπ βρίσκονται σε εξέλιξη. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του παίκτη, ένα τυπικό βήμα που προηγείται της υπογραφής κάθε συμβολαίου.

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι ιατρικές εξετάσεις, ο Λίαμ Ντέλαπ αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Με την υπογραφή αυτή, η ομάδα θα έχει ολοκληρώσει και τυπικά μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, προσθέτοντας έναν πολλά υποσχόμενο επιθετικό στην αγωνιστική της δύναμη.

Η πορεία του Ντέλαπ στην Τσέλσι και η προηγούμενη μεταγραφή

Ο Λίαμ Ντέλαπ είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Τσέλσι το προηγούμενο καλοκαίρι, με τους «μπλε» να δαπανούν ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Ίπσουιτς. Παρά το υψηλό κόστος της μεταγραφής του, ο Άγγλος επιθετικός περιορίστηκε σε αναπληρωματικό ρόλο κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, ο Ντέλαπ κατέγραψε 41 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, συγκεντρώνοντας περίπου 1.600 αγωνιστικά λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η συνεισφορά του σε γκολ ήταν δύο, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του. Η μεταγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να του προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και έναν πιο ενεργό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta