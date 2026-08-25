Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου για την Ανθή Βούλγαρη: Πρότυπο θάρρους ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), προέβη σε μια «προσωπική» ανάρτηση στο Facebook, αναφερόμενη στο θάρρος της παρουσιάστριας Ανθής Βούλγαρη. Η δημοσιογράφος κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, με την κυρία Αντωνοπούλου να τονίζει τη σημασία αυτής της πράξης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην ίδια ανάρτηση, η τομεάρχης αναφέρθηκε και σε ένα παρόμοιο περιστατικό που έλαβε χώρα την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη.

Η ανάρτηση της τομεάρχη της ΕΛΑΣ

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ξεκίνησε την ανάρτησή της δηλώνοντας πως είναι προσωπική, εξηγώντας ότι επέλεξε αυτό τον τόνο για συγκεκριμένο λόγο. Όπως ανέφερε, η είδηση ότι μία από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους στην ελληνική τηλεόραση κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, τόσο λεκτική όσο και σωματική, την τάραξε βαθιά. Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς έχει ζήσει από κοντά μια ακόμα αντίστοιχη περίπτωση.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως κάθε φορά τη συγκλονίζει το θάρρος μιας δυναμικής και «επώνυμης» γυναίκας να καταγγέλλει ότι υπέστη βία. Η κυρία Αντωνοπούλου τόνισε ότι το να ονομάσει μια γυναίκα αυτό που συνέβη μέσα στο ίδιο της το σπίτι απαιτεί ένα ιδιαίτερο θάρρος. Αυτό το θάρρος είναι απαραίτητο για να ξεπεράσει τη ντροπή και να αντισταθεί σε όσα της έμαθαν να θεωρεί κανονικά, ειδικά αν βρίσκεται ήδη σε ευάλωτη θέση.

Το θάρρος της Ανθής Βούλγαρη

Η τομεάρχης της ΕΛΑΣ εστίασε στην πράξη της Ανθής Βούλγαρη να καταγγείλει τον σύζυγό της, παρά την επωνυμία της και την αναμενόμενη «ανθρωποφαγία». Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την κυρία Αντωνοπούλου, είναι καθοριστική για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν απαιτείται μόνο θάρρος για να σπάσει κάποιος αυτό τον κύκλο, είτε στις αρχές του είτε στην πορεία, αλλά κάτι πολύ περισσότερο.

Η δημοσιογράφος, με την καταγγελία της, τσάκισε έναν φαύλο κύκλο, γνωρίζοντας ότι δεν θα αποφύγει την «ανθρωποφαγία». Επίσης, γνώριζε ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά το παιδί, δεν είναι με το μέρος της. Η κυρία Αντωνοπούλου υπογράμμισε ότι η πράξη της Βούλγαρη αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα και ένα παράδειγμα για την κοινωνία.

Υπέρβαση ντροπής και στερεοτύπων

Για να καταγγελθεί η ενδοοικογενειακή βία, χρειάζεται να έχει ξεπεραστεί το αίσθημα ντροπής που συνοδεύει την πράξη βίας. Επιπλέον, απαιτείται η γνώση ότι θα αντιμετωπιστεί ένας νέος κύκλος βίας και υποτίμησης, ακόμα και αμφισβήτησης του ίδιου του γεγονότος, στον δημόσιο χώρο. Η κυρία Αντωνοπούλου σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, ενσυνείδητα ή όχι, τα στερεότυπα και τα μοτίβα με τα οποία έχουν μεγαλώσει οι γυναίκες.

Αυτή η διαδικασία απαιτεί, όχι μόνο σε μια στιγμή αλλά σε βάθος χρόνου, να έρθει κανείς αντιμέτωπος με πολλές διαφορετικές διαστάσεις της έμφυλης εξουσίας. Αυτές περιλαμβάνουν πατριαρχικά στερεότυπα, τον έλεγχο του σώματος και της ζωής κάθε γυναίκας, καθώς και την ιδιοκτησιακή αντίληψη της γυναίκας, πολύ περισσότερο της γυναίκας-μητέρας.

Πρότυπο και διέξοδος

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου χαρακτήρισε την κυρία Βούλγαρη ως πρότυπο για κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από το εισόδημα, τη μόρφωση ή το περιβάλλον της. Το μήνυμα που θέλησε να περάσει είναι ότι όταν σηκώνεται ένα χέρι ή όταν υψώνεται η φωνή για να εξευτελίσει, υπάρχει πάντα διέξοδος και τρόπος αντίδρασης.

Η άμεση καταγγελία, στο φως της μέρας, μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση συμμάχων και φιλικών χεριών που απλώνονται, ακόμα κι αν κάποιος δεν το περιμένει. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με την τομεάρχη, μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και να βοηθήσει στην έξοδο από τον κύκλο της βίας.

Παρόμοιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια μέρα που η Μαριζέτα Αντωνοπούλου έκανε την ανάρτησή της, ένα παρόμοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη. Μια 35χρονη γυναίκα με αναπηρία (ΑμεΑ) κατήγγειλε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της τη βίασε και τη χτύπησε. Επιπλέον, την κράτησε εγκλωβισμένη σε ένα διαμέρισμα.

Η 35χρονη κατάφερε τελικά να ξεφύγει από την κατάσταση ομηρίας και να τρέξει στις Αρχές για να καταγγείλει τα όσα υπέστη. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη για άμεση αντίδραση και υποστήριξη των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki