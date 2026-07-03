Οι σεναριογράφοι της επιτυχημένης σειράς επέλεξαν να μην χαρίσουν κανένα happy end στους τηλεθεατές. Το κλείσιμο για «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» γράφεται με τον πιο σκληρό τρόπο, μετατρέποντας τη σειρά σε ένα ασύλληπτο δράμα. Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται η Μελισσάνθη, η οποία μετατρέπεται στην πιο τραγική φιγούρα της χρονιάς, πληρώνοντας το βαρύτερο δυνατό τίμημα της μοίρας.

Το τριπλό χτύπημα που λύγισε τη Μελισσάνθη

Η απόφαση της Θεώνης να πουλήσει το σπίτι μετά την αυτοκτονία του Άγγελου αναγκάζει τη Μελισσάνθη και τον Απόστολο να σχεδιάσουν μια νέα αρχή στο Λαγονήσι. Μια μετακόμιση, όμως, που θα βαφτεί με μαύρο χρώμα πριν καν ξεκινήσει.

Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού: Λίγο πριν την αναχώρηση, η Μελισσάνθη πηγαίνει στο δωμάτιο του γιου της και τον βρίσκει σωριασμένο στο πάτωμα, νεκρό.

Προδομένος από την καρδιά του ο Απόστολος: Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του παιδιού τους, ο Απόστολος δεν αντέχει τον πόνο και πεθαίνει από ανακοπή.

Η απόπειρα αυτοκτονίας: Διαλυμένη από τις απώλειες και βλέποντας στις εφημερίδες τους αρραβώνες του Θαλή, η Μελισσάνθη καταναλώνει ένα ολόκληρο μπουκάλι χάπια. Οι συνάδελφοί της τη σώζουν την τελευταία στιγμή, επιστρέφοντάς τη ζωντανή-νεκρή στο πατρικό της.

Λουτρό αίματος για τους υπόλοιπους ήρωες

Το δράμα, όμως, απλώνεται σαν ιός σε ολόκληρο το καστ, με διαδοχικούς θανάτους και δολοφονικές επιθέσεις που κόβουν την ανάσα.

Νεκροί σε τροχαίο Μάρθα και Στάθης: Το ζευγάρι σκοτώνεται ακαριαία όταν ένα φορτηγό καρφώνεται στο αυτοκίνητό τους κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Η Ξένια αναλαμβάνει να υιοθετήσει τη μικρή Βασιλική.

Θρήνος για Ασπασία και Σταύρο: Η κόρη τους πεθαίνει βυθίζοντας το ζευγάρι σε απόλυτο σκοτάδι.

Σε κίνδυνο η Ιουλία: Η αδίστακτη Λέλα τη σημαδεύει με όπλο, όμως ο Κίμωνας επεμβαίνει, σώζει την Ιουλία και στέλνει τη Λέλα στη φυλακή, αποκαθιστώντας τη μνήμη του Φωκά.

Το σοκαριστικό φινάλε: Η βόμβα σκάει

Το απόλυτο cliffhanger κρατήθηκε για τους άντρες της σειράς. Ο Οδυσσέας, ο Ιάκωβος και ο Μάρκος γιορτάζουν την επιτυχία της τελευταίας τους δουλειάς. Ένα δέμα φτάνει στο σπίτι, δήθεν από τον βουλευτή Βλαστάρη. Τη στιγμή που ο Μάρκος το ανοίγει, ο Ιάκωβος μαθαίνει στο τηλέφωνο από τον ίδιο τον βουλευτή ότι δεν έστειλε τίποτα. Είναι ήδη αργά. Η βόμβα εκρήγνυται, ισοπεδώνοντας το κτίριο, την ώρα που η Μαγδαληνή ουρλιάζει έξω από το σπίτι για το παιδί της.

Η επιστροφή στις ρίζες

Δύο μήνες μετά το μακελειό, οι πέντε αδερφές επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Η Θεοδώρα σφίγγει στην αγκαλιά της τη ρακένδυτη Μελισσάνθη. «Έχεις τρεις άνδρες στον ουρανό να σ' αγαπάνε και μία γυναίκα στη Γη. Πήγαινε να ξεκουραστείς», της λέει η μητέρα της, πνίγοντας τον δικό της θρήνο.

Αντί για ένα εύκολο happy end, η σειρά επιλέγει έναν βαθύ συμβολισμό. Οι γυναίκες της οικογένειας ενώνονται ξανά γύρω από το ποτάμι, το οποίο κυλά, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας, επιτέλους, χώρο για τη ζωή.

Πώς σας φάνηκε αυτό το γεμάτο ανατροπές τέλος; Ήταν δίκαιη η μοίρα της Μελισσάνθης ή το παρακάνανε οι σεναριογράφοι; Γράψτε μας στα σχόλια!