Η Γη της ελιάς: Σοκ στη Μάνη – Ο Βαγιάκος νεκρός στον ελαιώνα των Βρεττάκων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του MEGA (1-4 Φεβρουαρίου), καθώς ένα αποτρόπαιο θέαμα έρχεται να ταράξει την ηρεμία της Αρεόπολης. Ο επίορκος αστυνομικός Βαγιάκος εντοπίζεται κρεμασμένος, ενώ ο Κουράκος βρίσκεται αντιμέτωπος με το απόλυτο χάος.

Το τέλος του Βαγιάκου και ο όρκος του Κουράκου

Η αποκάλυψη ότι ο Βαγιάκος ήταν ο «ποντικός» της αστυνομίας που έδινε πληροφορίες στον υπόκοσμο του Δημοσθένη, φέρνει τον Κουράκο στα όριά του. Ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά τη βοήθεια της Αμαλίας για να διαφύγει στο εξωτερικό, όμως το κύκλωμα προλαβαίνει τις εξελίξεις. Η Μαργαρίτα είναι εκείνη που θα βρεθεί μπροστά στο μακάριο θέαμα: ο Βαγιάκος κρέμεται νεκρός στον ελαιώνα των Βρεττάκων. Ο Κουράκος, πλέον, ορκίζεται να εξαρθρώσει το κύκλωμα που «καθάρισε» τον υφιστάμενό του.

Παράνομο πάθος και εκβιασμοί

Κωνσταντίνος & Φρύνη: Η έλξη τους μετατρέπεται σε παράνομο δεσμό. Το πρώτο τους φιλί στο γραφείο είναι μόνο η αρχή, με τον Παρασκευά να αρχίζει να υποψιάζεται την αλήθεια και να κλέβει το κινητό της Φρύνης.

Ο εκβιασμός του Αντώνη: Μια φίλη της Στέλλας Καρνέζη, η Κατερίνα, εμφανίζεται με αποδεικτικά στοιχεία για τον φόνο και αναγκάζει τον Αντώνη να ενδώσει στις απαιτήσεις της.

Ορέστης & Αλεξάνδρα: Η σχέση τους επισημοποιείται με αρραβώνα, παρά τις αντιδράσεις της Χριστιάνας, ενώ η Χάιδω προτείνει ο γάμος να γίνει στη Μάνη.

Η Μαρία παντρεύεται!

Μια απρόσμενη εξέλιξη έρχεται από το Σούνιο, καθώς η Αθηνά και ο Τζον διαπιστώνουν ότι η Μαρία είναι αποφασισμένη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον γείτονά της από το Βέλγιο, προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια.

Επεισόδιο 77 – Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Ο Κουράκος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Βαγιάκος ίσως να έδινε τόσα χρόνια πληροφορίες στον Δημοσθένη και τον υπόκοσμο. Ο Βαγιάκος, από την άλλη, φοβισμένος από τις εξελίξεις, πηγαίνει στο Δημαρχείο για να βρει την Αμαλία κι εκείνη μόλις τον βλέπει πανικοβάλλεται. Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος με τη Φρύνη βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες προκειμένου να συναντηθούν και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι ηλεκτρισμένη. Η Χριστιάνα κάνει νέα σκηνή στον Μιχάλη με αφορμή την απόφασή του να μετακομίσει στη Μάνη. Ο Ορέστης μπαίνει το βράδυ στο δωμάτιο της Χριστιάνας και προσπαθεί να δει το σημάδι στην πλάτη της, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του. Μετά από έρευνα που κάνει ο Στράτος για τον Βαγιάκο, ο Κουράκος αντιλαμβάνεται ότι ο υφιστάμενός του είναι επίορκος. Η Αλεξάνδρα μιλάει στη Χριστιάνα για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Ορέστης και η αντίδραση της κόρης της είναι ιδιαίτερα απότομη. Η Φρύνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του κι εκείνος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και τη φιλάει.

Επεισόδιο 78 – Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου



Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τη Χριστιάνα, ξεκαθαρίζοντάς της ότι ο Ορέστης ήρθε στη ζωή της για να μείνει. Λίγο αργότερα, ο Ορέστης επισφραγίζει τον έρωτά τους με ένα δαχτυλίδι κι ο αρραβώνας τους επισημοποιείται. Στο μεταξύ, η Μαριλένα και η Ξένια ενώνονται σε μια μυστική συμμαχία εναντίον της Ασπασίας. Όταν το μαθαίνει ο Λυκούργος, χάνει τον έλεγχο και η οργή του απειλεί να τους τινάξει τα σχέδια στον αέρα. Η διαθήκη του Δημοσθένη ανοίγει και η αποκάλυψη του πραγματικού κληρονόμου της περιουσίας του ταράζει τα νερά. Ο Κουράκος, βασανισμένος από τις τύψεις για το σκάνδαλο με τον Βαγιάκο, φτάνει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτηση από το Σώμα. Την ίδια ώρα, ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά βοήθεια από την Αμαλία κι εκείνη τον φυγαδεύει, ενεργοποιώντας ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία. Σε ανύποπτη στιγμή, ο Αντώνης δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον που απειλεί να αποκαλύψει την εμπλοκή του στον φόνο της Στέλλας Καρνέζη και να τον καταστρέψει.

Επεισόδιο 79 – Τρίτη 3 Φεβρουαρίου



Η Κατερίνα, μία φίλη της Στέλλας, στέλνει αποδεικτικά στοιχεία στον Αντώνη, προκειμένου να τον πείσει ότι δεν αστειεύεται κι εκείνος αναγκάζεται να ενδώσει στον εκβιασμό της. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη ζουν το παράνομο πάθος τους κι εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο. Ο Βαγιάκος πιέζει την Αμαλία να τον βοηθήσει να φύγει στο εξωτερικό, ενώ ο Κουράκος τον ψάχνει παντού. Ο Παυλής δεν μπορεί να ξεπεράσει την κοροϊδία της Δάφνης και συνεχίζει να βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ η Δάφνη εμπιστεύεται όλη την αλήθεια για το παρελθόν της στην Άννα. Η Χάιδω προτείνει στην Αλεξάνδρα να κάνει στη Μάνη τον γάμο της με τον Ορέστη. Ο Στέφανος μαθαίνει ότι ο πατέρας του αποφυλακίζεται σε ένα μήνα και θορυβείται. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα και βουτάει το κινητό της για να το ελέγξει. Η Μαργαρίτα βρίσκει τον Βαγιάκο κρεμασμένο στον ελαιώνα των Βρεττάκων.

Επεισόδιο 80 – Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου



Ο Παρασκευάς υποψιάζεται ότι η Φρύνη τον απατάει και προσπαθεί να το εξακριβώσει, ενώ ο Λυκούργος τον προτρέπει να σοβαρευτεί και να πάψει να την αμφισβητεί. Η Ισμήνη νιώθει μοναξιά και βρίσκει παρηγοριά στη συντροφιά της Αριάδνης. Ο Κουράκος επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος του Βαγιάκου ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το κύκλωμα και δίνει όρκο να το εξαρθρώσει. Η Αλεξάνδρα αντιλαμβάνεται ότι ο Στάθης προσπαθεί να την αποκόψει από τους Αμερικάνους και τον προειδοποιεί να αλλάξει τακτική. Η Αθηνά κι ο Τζον φτάνουν στο Σούνιο και συνειδητοποιούν ότι η Μαρία είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον γείτονα από το Βέλγιο. Η Κούλα πληρώνει αδρά τη Ρένα στη φυλακή για να προσέχει την Ασπασία, ενώ ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη πως θα τον καλέσει για μάρτυρα στη δίκη. Η Άννα σπάει την υπόσχεση που έδωσε στη Δάφνη και λέει στον Μανώλη όλη την αλήθεια για εκείνη και το μωρό της.

