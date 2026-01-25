Παραμένει στη ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ. Γιατί οι γιατροί αποφάσισαν μακρά νοσηλεία παρά τη σταθερή της κατάσταση. Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που την ταλαιπωρεί και πώς επιδεινώθηκε η υγεία της.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με βαριά πνευμονία. Αν και οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί ως προς τον κίνδυνο για τη ζωή της, η δημοσιογράφος αναμένεται να παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη.

Το χρονικό της νοσηλείας

Η περιπέτεια της Σίας Κοσιώνη ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας, όμως η ραγδαία επιδείνωση ήρθε το βράδυ της Παρασκευής. Η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πολύ χαμηλών επιπέδων οξυγόνου. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, ένα επιθετικό βακτήριο που αποτελεί κύρια αιτία πρόκλησης πνευμονίας.

Τι ισχύει για τις επόμενες 15 ημέρες

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ρεπορτάζ, ακόμη και όταν η δημοσιογράφος πάρει εξιτήριο από την εντατική για να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο, η νοσηλεία της θα συνεχιστεί για περίπου 15 ημέρες. Η βαριά μορφή της πνευμονίας απαιτεί ενδοφλέβια αγωγή και συνεχή υποστήριξη του αναπνευστικού συστήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των πνευμόνων.

Τι πρέπει να προσέχουμε για τον πνευμονιόκοκκο

Με αφορμή το περιστατικό, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς ο πνευμονιόκοκκος μεταφέρεται εύκολα με σταγονίδια και η έξαρσή του κορυφώνεται τον χειμώνα. Μπορεί να προκαλέσει από ωτίτιδες μέχρι σοβαρή μηνιγγίτιδα, καθιστώντας την έγκαιρη διάγνωση και τον εμβολιασμό (όπου προβλέπεται) κρίσιμα εργαλεία προστασίας.

Διαβάστε ακόμα: «Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη