Τέλος στην τηλεοπτική «εκεχειρία» των εορτών βάζουν τα μεγάλα κανάλια από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Η μάχη της τηλεθέασης φουντώνει ξανά με MasterChef, Grand Hotel, Γη της Ελιάς και Ράδιο Αρβύλα να επιστρέφουν στις οθόνες μας. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ανά κανάλι.

MEGA: Δυναμικό comeback με δράμα

Το Mega επαναφέρει τις δύο καθημερινές σειρές που έχουν κερδίσει το κοινό:

«Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς – Ο επίλογος» επιστρέφουν στις 19/01.

Σημείωση: Ο δεύτερος κύκλος του «Έχω παιδιά» και η νέα σειρά «Οι αθώοι» αναμένονται από τις αρχές Φεβρουαρίου.ΑΝΤ1: Ζωντανές εκπομπές και Grand Hotel

Ο ΑΝΤ1 ποντάρει στην ενημέρωση και τη μυθοπλασία:

Ράδιο Αρβύλα (20:00): Επιστρέφουν ζωντανά για τη σατιρική ανασκόπηση της επικαιρότητας.

Grand Hotel (21:00): Η δραματική σειρά εποχής συνεχίζεται με νέα καταιγιστικά επεισόδια.

The 2night show: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει στο late night ραντεβού του.

ALPHA: Έρωτας και οικογενειακά τραπέζια

Ο Alpha «κλειδώνει» το πρόγραμμά του με τρεις βασικές επιστροφές:

«Να μ’αγαπάς» (20:00) και «Άγιος έρωτας» (21:00) από τη Δευτέρα 19/01.

«Το Σόι σου»: Επιστρέφει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου με διπλό επεισόδιο.

STAR: Η μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef

Το Star ρίχνει το δυνατό του χαρτί στην Prime Time:

MasterChef 10: Ο δέκατος κύκλος του κορυφαίου μαγειρικού διαγωνισμού ξεκινά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, με τους Κουτσόπουλο, Κοντιζά και Ιωαννίδη να αναζητούν τον επόμενο Έλληνα MasterChef.

Κανάλι - Πρόγραμμα - Ώρα/Ημερομηνία -

ΑΝΤ1 - Ράδιο Αρβύλα - 19/01 - 20:00

STAR - MasterChef 10 (Πρεμιέρα) -19/01 - 21:00

MEGA - Η Γη της Ελιάς -19/01 - 21:00

ALPHA - Άγιος Έρωτας - 19/01 - 21:00

Spoiler «Η Γη της Ελιάς» και «Grand Hotel»: Οι ανατροπές που σοκάρουν στα επεισόδια της Δευτέρας 19/01

Ανατροπή στις σειρές: Πότε επιστρέφουν Γη της Ελιάς, Άγιος Έρωτας, Grand Hotel» – Τα spoilers σοκ

Διαβάστε ακόμα: «Γιωργάρα στο καλό»: Ράγισε καρδιές ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη