Τέλος στα σενάρια για την επιστροφή της μυθοπλασίας. Γιατί αργούν να ξεκινήσουν τα νέα επεισόδια και οι καταιγιστικές εξελίξεις που θα δούμε από τις 19 Ιανουαρίου.

Μπορεί οι γιορτές να τελειώνουν, όμως οι φίλοι της μυθοπλασίας θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των καναλιών, οι μεγάλες παραγωγές θα επιστρέψουν στις οθόνες μας τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Οι εξελίξεις όμως που έρχονται, θα αποζημιώσουν και με το παραπάνω την αναμονή.

Άγιος Έρωτας (ALPHA): Η Στέρνα στις φλόγες και τα ερείπια Η επιστροφή στις 19/1 βρίσκει τη Στέρνα ισοπεδωμένη από έναν φονικό σεισμό.

Το ξενοδοχείο γίνεται αναρρωτήριο.

Ο πατέρας Νικόλαος, βυθισμένος στο πένθος για την Πετρούλα, δίνει μάχη για να σώσει τραυματίες.

Ο Παύλος καταρρέει με καρδιακό επεισόδιο, ενώ η Χριστίνα στη φυλακή κάνει μια ηρωική πράξη που θα της αλλάξει τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HappyTv.gr, θα δούμε σε πρώτη εμφάνιση στη σειρά τον πατέρα του πατέρα Νικόλαου. Η είσοδός του στον «Άγιο Έρωτα» θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του γιου του και θα αποτελέσει μοχλό για τις δραματικές εξελίξεις που ακολουθούν.

Ο Στέλιος Μάινας θα υποδυθεί τον πατέρα του Δημήτρη Γκοτσόπουλου

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το όνομα του ηθοποιού που θα υποδυθεί τον πατέρα του πατέρα Νικόλαου. Ο Στέλιος Μάινας ανήκει σε εκείνη τη φουρνιά των ηθοποιών που μας έχουν συνηθίσει στις επιλεκτικές εμφανίσεις και πάντα σε υψηλών αξιώσεων δουλειές.

Η Γη της Ελιάς (MEGA): Το αίμα του Δημοσθένη και η εκδίκηση Στη Μάνη, ο θάνατος του Δημοσθένη από το χέρι της Ασπασίας ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.

Η Ασπασία συλλαμβάνεται και ο Λυκούργος σοκάρεται από τις αποκαλύψεις για τη δράση του Δημοσθένη.

Μια μυστηριώδης ξαδέλφη του Δημοσθένη φτάνει στο χωριό ζητώντας εκδίκηση, ξεκινώντας έναν νέο κύκλο αίματος.

Ανατροπές και νέα δεδομένα φέρνουν τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η Γη της Ελιάς», με την εμφάνιση μιας καινούργιας αστυνομικού να αλλάζει τις ισορροπίες στην Αρεόπολη. Η Μυρτώ καταφθάνει στη Μάνη και από την πρώτη στιγμή γίνεται πρόσωπο-κλειδί σε ένα ερωτικό τρίγωνο που προμηνύεται εκρηκτικό. Η άφιξή της δεν περνά απαρατήρητη, καθώς η δυναμική παρουσία και η εντυπωσιακή της εμφάνιση τραβούν αμέσως τα βλέμματα, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό πεδίο.

Grand Hotel – Η Αλίκη στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και η «νεκρανάσταση» του Πέτρου

Η επιστροφή του Grand Hotel στις 19 Ιανουαρίου φέρνει μια από τις πιο φορτισμένες σκηνές της σειράς. Η Αλίκη, που έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή της πάνω από τον τάφο του Πέτρου, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του.

Η σκηνή του σοκ: Αντί για αγκαλιές, ο Πέτρος δέχεται την ανεξέλεγκτη οργή της Αλίκης. «Εγώ σε είχα για νεκρό κι εσύ ζούσες. Με άφησες να υποφέρω!», του φωνάζει, μην μπορώντας να συγχωρήσει τον πόνο που ένιωσε.

Η εξήγηση του Πέτρου: Ο ίδιος αποκαλύπτει πως ήταν βαριά τραυματισμένος και σε καταστολή, όμως η Αλίκη είναι πλέον παγιδευμένη στις ενοχές της, ειδικά απέναντι στον Άρη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά για να την προστατέψει.

