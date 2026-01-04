Spoiler «Η Γη της Ελιάς» και «Grand Hotel»: Οι ανατροπές που σοκάρουν στα επεισόδια της Δευτέρας 19/01

Με καταιγιστικές εξελίξεις επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Η «Γη της Ελιάς» φέρνει στο φως μυστικά που θα διαλύσουν οικογένειες, ενώ στο «Grand Hotel» μια εξαφάνιση και ένας εκβιασμός αλλάζουν τις ισορροπίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Η Γη της Ελιάς: Η Ιουλία σε απόγνωση

Οι εξελίξεις στη Μάνη δεν έχουν σταμαμό. Στο αυριανό επεισόδιο:

  • Η Αποκάλυψη: Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που προσπαθούσε να κρύψει καιρό, ενώ ο Στάθης προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες.
  • Η Σύγκρουση: Η Αριάδνη βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς οι επιλογές της προκαλούν την οργή της οικογένειάς της.
  • Η Δίκη: Η Ασπασία ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, αλλά μια μαρτυρία της τελευταίας στιγμής ανατρέπει τα πάντα.

Grand Hotel: Το μυστικό του δωματίου 22

Το κλίμα στο ξενοδοχείο είναι τεταμένο και οι κίνδυνοι παραμονεύουν σε κάθε γωνία.

  • Ο Εκβιασμός: Ένα ανώνυμο γράμμα φτάνει στα χέρια της Κυβέλης, απειλώντας να τινάξει στον αέρα το κύρος του ξενοδοχείου.
  • Ο Πέτρος και η Αλίκη: Συνεχίζουν τις μυστικές έρευνες, αλλά αυτή τη φορά βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν από τον Ρήγα.
  • Η Εξαφάνιση: Ένα πρόσωπο-κλειδί εξαφανίζεται μυστηριωδώς, προκαλώντας πανικό στο προσωπικό.

