Με καταιγιστικές εξελίξεις επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Η «Γη της Ελιάς» φέρνει στο φως μυστικά που θα διαλύσουν οικογένειες, ενώ στο «Grand Hotel» μια εξαφάνιση και ένας εκβιασμός αλλάζουν τις ισορροπίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Η Γη της Ελιάς: Η Ιουλία σε απόγνωση

Οι εξελίξεις στη Μάνη δεν έχουν σταμαμό. Στο αυριανό επεισόδιο:

Η Αποκάλυψη: Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που προσπαθούσε να κρύψει καιρό, ενώ ο Στάθης προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες.



Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που προσπαθούσε να κρύψει καιρό, ενώ ο Στάθης προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Σύγκρουση: Η Αριάδνη βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς οι επιλογές της προκαλούν την οργή της οικογένειάς της.



Η Αριάδνη βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς οι επιλογές της προκαλούν την οργή της οικογένειάς της. Η Δίκη: Η Ασπασία ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, αλλά μια μαρτυρία της τελευταίας στιγμής ανατρέπει τα πάντα.

Grand Hotel: Το μυστικό του δωματίου 22

Το κλίμα στο ξενοδοχείο είναι τεταμένο και οι κίνδυνοι παραμονεύουν σε κάθε γωνία.

Ο Εκβιασμός: Ένα ανώνυμο γράμμα φτάνει στα χέρια της Κυβέλης, απειλώντας να τινάξει στον αέρα το κύρος του ξενοδοχείου.

Ένα ανώνυμο γράμμα φτάνει στα χέρια της Κυβέλης, απειλώντας να τινάξει στον αέρα το κύρος του ξενοδοχείου. Ο Πέτρος και η Αλίκη: Συνεχίζουν τις μυστικές έρευνες, αλλά αυτή τη φορά βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν από τον Ρήγα.

Συνεχίζουν τις μυστικές έρευνες, αλλά αυτή τη φορά βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν από τον Ρήγα. Η Εξαφάνιση: Ένα πρόσωπο-κλειδί εξαφανίζεται μυστηριωδώς, προκαλώντας πανικό στο προσωπικό.

