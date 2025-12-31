Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το 2025 με ρετρό βίντεο και συγκίνηση – Η ανασκόπηση που «ζωντάνεψε» τον ελληνικό κινηματογράφο

Με ένα ξεχωριστό βίντεο-ανασκόπηση στα social media, η Φίνος Φιλμ είπε το δικό της αντίο στο 2025, κλείνοντας τη χρονιά με νοσταλγία, χιούμορ και βαθιά συγκίνηση.

Η ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Facebook, αποτελεί ένα ταξίδι στους δώδεκα μήνες του έτους μέσα από εμβληματικές σκηνές της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. Κάθε μήνας «ντύνεται» με εικόνες και ατάκες από κλασικές ταινίες, θυμίζοντας γιατί το παλιό ελληνικό σινεμά παραμένει διαχρονικό.

Στο βίντεο παρελαύνουν αγαπημένοι τίτλοι όπως Το Δόλωμα, Κορίτσια για Φίλημα, Ορατότης Μηδέν και Η Παριζιάνα, συνθέτοντας μια ανάλαφρη αλλά ουσιαστική αναδρομή, γεμάτη χορό, χιούμορ και κινηματογραφικές αναφορές που μιλούν σε όλες τις γενιές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

Η συγκινητική μνεία στο τέλος

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο φινάλε του βίντεο, όπου η Φίνος Φιλμ αποτίει φόρο τιμής σε σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου που έφυγαν από τη ζωή μέσα στο 2025. Με λιτό και σεβαστικό τρόπο, το βίντεο θυμίζει ότι πίσω από τις εικόνες και τις ταινίες βρίσκονται άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό.

Μεταξύ άλλων, τιμώνται οι μνήμες των Στέλλας Γκρέκα, Καίτης Γκρέυ, Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Πάνου Τουλιάτου, Ράνιας Ιωαννίδου, Νίκου Γαλανού, Κατερίνας Γιουλάκη, Γιώργου Παληού, Άλκη Γιαννακά και Άννας Κυριακού.

Ένα αντίο με στίχο και συναίσθημα

Το συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης, γραμμένο σε ρυθμικό και παιχνιδιάρικο ύφος, μετατρέπει την ανασκόπηση σε μικρό ποιητικό αφήγημα: από γιορτές και ταξίδια, μέχρι φιλίες, τέχνη και αναμνήσεις. Το μήνυμα κλείνει με μια ευχή που συνοψίζει τη φιλοσοφία της Φίνος Φιλμ:

«Καλή χρονιά φίλες και φίλοι,

πάντα με υγεία και χαρά,

και το 2026 να ’ναι γεμάτο

με φως και σινεμά!»

Ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο που δεν λειτουργεί απλώς ως ανασκόπηση του 2025, αλλά ως υπενθύμιση της δύναμης που έχει ο ελληνικός κινηματογράφος να ενώνει, να συγκινεί και να κρατά ζωντανές τις μνήμες.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Αυτιάς: Όταν το ρεπορτάζ έγινε θρίλερ – Οι απειλές με όπλα και η συγκινητική αναφορά στον Παπαδάκη