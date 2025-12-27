Στην πιο κρίσιμη καμπή της φτάνει η 11η σεζόν του The Voice of Greece, καθώς οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ο ημιτελικός υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, έντονα συναισθήματα και δύσκολες αποφάσεις.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται το κοινό σε μια λαμπερή live βραδιά, όπου 18 ταλαντούχοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Με τις συμβουλές των coaches και όπλο τις ερμηνείες τους, προσπαθούν να κερδίσουν ξανά την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού.

Στις θέσεις των coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου παρακολουθούν με αγωνία τις εμφανίσεις των ομάδων τους, γνωρίζοντας πως κάθε act μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Οι ομάδες του ημιτελικού

#TeamPanistes

Νίκος Στεφανίδης, Αυγή Χατζηπαύλου, Βίκη Χατζή, Μυρτώ Αποστόλου

#TeamChristos

Μαρία Κοσμάτου, Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης, Μαριλένα Κολλάρου

#TeamMazwnakis

Ελένη Τσαρίδου, Χριστόδουλος Μυλωνάς, Δημήτρης Ευθυμίου, Ανδριάνα Αγγελοπούλου, Βάγγος Δανέζης

#TeamHelena

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Ραφαήλ Κριτούλης, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρής Κουτσουπιάς, Τζίνα Μακριδάκη

Ποιοι περνούν στον τελικό

Από τους 18, μόνο 9 θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21:00. Εκεί, θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο: ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, μέλος της Universal Music Group.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός αναμένεται να κρίνει πολλά — ίσως και τα πάντα — για το ποιοι θα βρεθούν ένα βήμα πριν από την κορυφή.

