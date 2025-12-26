# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παρέμβαση με αιχμές από τη Γιουλίκα Σκαφιδά για τον «Άγιο Έρωτα»: «Η αγάπη δεν λογοκρίνεται»

Δημόσια τοποθέτηση με σαφή μηνύματα έκανε η Γιουλίκα Σκαφιδά, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για την απόφαση να μη μεταδοθεί αυτούσια σκηνή φιλιού ανάμεσα σε δύο γυναίκες στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς Άγιος Έρωτας, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Η ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στο καστ της επιτυχημένης σειράς εποχής του Alpha TV, ανάρτησε εκτενές κείμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς σε Instagram και X, καταγγέλλοντας την αποκοπή της σκηνής που αφορούσε τις χαρακτήρες Άννα και Ελένη, τις οποίες υποδύονται η Ηρώ Πεκτέση και η Αντιγόνη Μακρή.

Σύμφωνα με τη δραματουργία του επεισοδίου, μετά τον καταστροφικό σεισμό που πλήττει τη Στέρνα –το χωριό όπου εκτυλίσσεται η ιστορία– οι δύο νεαρές γυναίκες μοιράζονται μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, ανταλλάσσοντας το πρώτο τους φιλί και δίνοντας μια υπόσχεση που σφραγίζει τη σχέση τους. Η σκηνή, αν και γυρισμένη κανονικά, δεν μεταδόθηκε ποτέ στην τελική τηλεοπτική εκδοχή.

«Υπήρχε μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί. Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί», σημειώνει η Γιουλίκα Σκαφιδά, ξεκαθαρίζοντας πως το ζήτημα δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά «εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο».

Η ίδια μάλιστα υπενθυμίζει ότι παρόμοια εμπειρία έχει ζήσει και στο παρελθόν, στη σειρά Milky Way, όπου –όπως αναφέρει– άλλο υλικό προβλήθηκε στην επίσημη πρεμιέρα και άλλο στην τηλεοπτική μετάδοση.

Με τη φράση που ξεχώρισε και προκάλεσε έντονη συζήτηση, η ηθοποιός υπογραμμίζει: «Η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο. Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στις δύο συναδέλφους της και τη λύπη της που το κοινό δεν μπόρεσε να δει τη σκηνή όπως είχε αρχικά δημιουργηθεί.

Η ανάρτηση της Γιουλίκας Σκαφιδά άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της τηλεοπτικής λογοκρισίας, τις παρεμβάσεις στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεματικές στην ελληνική τηλεόραση.

