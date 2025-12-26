Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος – Συγκίνηση από το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ΚΕΔ

Θλίψη προκαλεί στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αντώνη Κοκορίκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στις γιορτινές ημέρες, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Την απώλεια γνωστοποίησε η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα γίνεται λόγος για μια «δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα», με τη συλλογικότητα να τονίζει πως ο Αντώνης Κοκορίκος «ταξιδεύει στο αιώνιο φως».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μακρόχρονη και ουσιαστική συνεισφορά του εκλιπόντος στην πρώτη γραμμή των δημοκρατικών διεκδικήσεων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στη δράση του στο συνδικαλιστικό πεδίο, μέσα από τη συμμετοχή του στην Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων. Όπως σημειώνεται, η παρουσία και η στάση του «σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή».

Στην ίδια ανάρτηση, η ΚΕΔ αναφέρεται και σε μια συμβολική στιγμή από τη διαδρομή του, υπενθυμίζοντας ότι στη φωτογραφία που συνοδεύει το μήνυμα, ο Αντώνης Κοκορίκος υπογράφει αφιέρωση στο βιβλίο του προς τον Κώστα Μπετινάκη, με τίτλο «Σχέδιο για τη χώρα», το οποίο χαρακτηρίζεται ως παρακαταθήκη σκέψης και προβληματισμού.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και μηνυμάτων αποχαιρετισμού από συναδέλφους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, τιμώντας τη μνήμη ενός δημοσιογράφου που συνέδεσε το έργο του με τη διεκδίκηση, τη συλλογικότητα και τη δημόσια παρέμβαση.

