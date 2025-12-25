Home Alone 2: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η πολυτελής διαμονή του Κέβιν στο Plaza

Οι ταινίες Home Alone 1 και 2 συγκαταλέγονται διαχρονικά στις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες παραγωγές, με τον μικρό Κέβιν ΜακΚάλιστερ να ζει απίθανες περιπέτειες μακριά από την οικογένειά του. Στο δεύτερο μέρος, ο ήρωας βρίσκεται μόνος του στη Νέα Υόρκη και απολαμβάνει μια πολυτελή διαμονή στο εμβληματικό Plaza Hotel.

Στο σίκουελ της ταινίας, ο Κέβιν –τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν– χάνεται για δεύτερη φορά στο αεροδρόμιο και καταλήγει στη Νέα Υόρκη, όπου κάνει χρήση της πιστωτικής κάρτας του πατέρα του για να απολαύσει σουίτα, room service και μετακινήσεις χωρίς περιορισμούς. Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές εμφανίζεται μάλιστα και ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή στο Plaza

Όταν η ταινία προβλήθηκε το 1992, μια διανυκτέρευση σε σουίτα του Plaza κόστιζε περίπου 1.100 δολάρια. Σήμερα, σύμφωνα με ανάλυση του iSelect.com, η ίδια σουίτα φτάνει τα 6.244 δολάρια ανά βραδιά, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 470%.

Αντίστοιχη είναι η αύξηση και στο περιβόητο room service του Κέβιν. Το πλούσιο γεύμα που κόστιζε τότε περίπου 967 δολάρια, σήμερα υπολογίζεται στα 2.233 δολάρια, ενώ ακόμη και το απλό παγωτό με τρεις μπάλες κοστίζει πλέον 24 δολάρια.

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται έξοδα όπως οι μετακινήσεις με λιμουζίνα ή ταξί, ούτε οι βόλτες σε εμβληματικά σημεία της Νέας Υόρκης, όπως το Central Park ή το Rockefeller Center, που επίσης εμφανίζονται στην ταινία.

Θα καλυπτόταν σήμερα από ασφάλιση;

Σύμφωνα με ειδικούς της ταξιδιωτικής ασφάλισης, ένα ανήλικο παιδί που ταξιδεύει μόνο του χωρίς γνώση ή συναίνεση των γονιών του δεν θα είχε καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικής κάρτας και οι πολυτελείς επιλογές διαμονής θα καθιστούσαν τα έξοδα μη αποζημιώσιμα.

Ο ίδιος ο Κάλκιν και τα Χριστούγεννα

Παρότι το Home Alone 2 αποτελεί σταθερή χριστουγεννιάτικη επιλογή για εκατομμύρια οικογένειες, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει δηλώσει ότι ο ίδιος μεγάλωσε βλέποντας άλλες ταινίες, όπως το A Christmas Story και το Scrooged, τις οποίες θεωρεί πιο κοντά στο προσωπικό του γιορτινό κλίμα.

