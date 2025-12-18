The Voice σε σταυροδρόμι: Θα εμφανιστεί τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στο live της Παρασκευής;

Σε καθεστώς έντονης αναμονής βρίσκεται το The Voice, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη δημιουργούν νέα δεδομένα λίγες μόλις ημέρες πριν από το επόμενο live επεισόδιο. Το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ έχει μπει στην τελική του ευθεία, με τέσσερα live να απομένουν, ωστόσο η επικαιρότητα μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τους διαγωνιζόμενους στις αποφάσεις του καναλιού.

Η υπόθεση αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος (Stef) σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, με καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο γνωστός καλλιτέχνης αρνείται τις κατηγορίες και, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού.

Τι εξετάζει ο ΣΚΑΪ για το live της Παρασκευής

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο ΣΚΑΪ βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις προκειμένου να αξιολογήσει όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής, η βασική κατεύθυνση του καναλιού φέρεται να είναι η διατήρηση της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στα live, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Το γεγονός ότι τα live επεισόδια έχουν ήδη σχεδιαστεί με συγκεκριμένο format περιορίζει τα χρονικά περιθώρια για εναλλακτικές λύσεις, ενώ οποιαδήποτε απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την εικόνα του προγράμματος όσο και τη συνολική του δυναμική.

Ένα φορτισμένο τηλεοπτικό περιβάλλον

Στο παρασκήνιο, στελέχη της τηλεόρασης θυμίζουν ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου συνεργασίες «πάγωσαν» ή διακόπηκαν προληπτικά, ακόμη και πριν υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη υπόθεση ιδιαίτερα λεπτή, καθώς το κανάλι καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο της αθωότητας και στην ευαισθησία της κοινής γνώμης.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον του κοινού αναμένεται να ενισχυθεί και από την επιστροφή της Έλενας Παπαρίζου στα live, μετά την πρόσφατη απουσία της για λόγους υγείας, στοιχείο που προσθέτει θετικό πρόσημο στη συνέχεια του show.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με το ερώτημα για το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρεθεί τελικά στη σκηνή του The Voice την Παρασκευή να παραμένει ανοιχτό – και την τελική απόφαση να αναμένεται κυριολεκτικά στο παρά πέντε.

