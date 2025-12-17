# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ για τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Βαλένθια

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 23 άτομα
Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ για τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Βαλένθια

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια για την Euroleague.

Ο αγώνας δεν είχε την επιθυμητή έκβαση για τους «ερυθρόλευκους», καθώς γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στη διοργάνωση, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας και του οργανισμού γενικότερα.

 

Τη στιγμή που η τηλεοπτική κάμερα εντόπισε το γνωστό ζευγάρι στις κερκίδες, μερίδα φιλάθλων του Ολυμπιακού αντέδρασε με αποδοκιμασίες προς τον Γιώργο Λιάγκα. Ο παρουσιαστής, που έχει δηλώσει στο παρελθόν την υποστήριξή του στην ομάδα, έγινε αποδέκτης της δυσαρέσκειας του κόσμου μέσα στο ήδη φορτισμένο κλίμα του αγώνα.

Διαβάστε ακόμα: GNTM: Ποιος κέρδισε τη «μάχη» για την οκτάδα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: νέα σκιά από αυτοκτονία νεαρού – Ερευνάται η σύνδεση με πρόσωπο-κλειδί
Κοινωνία

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: νέα σκιά από αυτοκτονία νεαρού – Ερευνάται η σύνδεση με πρόσωπο-κλειδί

Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε
Κόσμος

Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε

Ένα παράξενο σύμπτωμα ήταν το μόνο σημάδι ότι έχω Πάρκινσον – Τι έπαθε ο 50χρονος
Υγεία

Ένα παράξενο σύμπτωμα ήταν το μόνο σημάδι ότι έχω Πάρκινσον – Τι έπαθε ο 50χρονος

Ξεσπά γνωστός τραγουδιστής για τις καταγγελίες: «Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο – Θα κινηθώ νομικά για εκβιασμό»
ShowBiz

Ξεσπά γνωστός τραγουδιστής για τις καταγγελίες: «Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο – Θα κινηθώ νομικά για εκβιασμό»

Χαλκιδική: Πώς δρούσε το κύκλωμα που κάλυπτε παραβάσεις ΚΟΚ – Προφυλακιστέος ο διοικητής της Τροχαίας
Κοινωνία

Χαλκιδική: Πώς δρούσε το κύκλωμα που κάλυπτε παραβάσεις ΚΟΚ – Προφυλακιστέος ο διοικητής της Τροχαίας