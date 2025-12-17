Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ για τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Βαλένθια

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια για την Euroleague.

Ο αγώνας δεν είχε την επιθυμητή έκβαση για τους «ερυθρόλευκους», καθώς γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στη διοργάνωση, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας και του οργανισμού γενικότερα.

Τη στιγμή που η τηλεοπτική κάμερα εντόπισε το γνωστό ζευγάρι στις κερκίδες, μερίδα φιλάθλων του Ολυμπιακού αντέδρασε με αποδοκιμασίες προς τον Γιώργο Λιάγκα. Ο παρουσιαστής, που έχει δηλώσει στο παρελθόν την υποστήριξή του στην ομάδα, έγινε αποδέκτης της δυσαρέσκειας του κόσμου μέσα στο ήδη φορτισμένο κλίμα του αγώνα.

