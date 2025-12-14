Το παιδί: Η Άρτεμις κάνει μακάβρια ανακάλυψη

Tο παιδί, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, Eπεισόδιο 51o: Η Στράτος προσπαθεί να διαχειριστεί όσα έμαθε και αναπολεί το παρελθόν. Ο Πέτρος ζητάει από την Άρτεμη να ξεκαθαρίσουν τι είδους σχέση έχουν, ενώ παράλληλα και οι δύο ανησυχούν για τη Σίσσυ που εξαντλεί τον εαυτό της σε επικίνδυνο βαθμό. Παράλληλα, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα το πώς φαντάζεται το μέλλον τους.

Στο κομμωτήριο μαζί με την Τίτικα, η Μαίρη και η Μίνα τσακώνονται για το ποια είναι πιο φεμινίστρια. Αργότερα, ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα, όμως, της βάζει και ένα μεγάλο δίλημμα. Τέλος, οι χωριανοί ανακαλύπτουν ποιος ήταν πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα, όμως ένα λάθος του Χρυσόδημου τους κάνει να ανακαλύψουν ένα ακόμη μυστικό.



Το παιδί, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, Eπεισόδιο 52ο: Στο σπίτι, όλοι στολίζουν για να φτιάξουν τη διάθεση της Σίσσυ μετά την περιπέτεια στην υγεία της. Η Βάνα τής κάνει life coaching μιλώντας της για το δικό της παρελθόν. Μετά από μια μεγάλη συνάντηση στο καφενείο, η Βούλα αγχώνεται για το μέλλον του ...

