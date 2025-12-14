Η Γη της Ελιάς: Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια. Η αρχή του τέλους του Δημοσθένη

Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές. Κάθε επεισόδιο φέρνει νέες αποκαλύψεις, παλιές πληγές που ανοίγουν ξανά και μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.

Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν με τις τελευταίες ετοιμασίες του γάμου τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης προσπαθούν να τους αποτρέψουν.

Ο Παυλής περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα του τεστ DNA το οποίο απειλεί την οικογενειακή του γαλήνη.



Η Μαρουσώ και ο Γιώργης βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για να παγιδεύσουν τον serial killer.

Η Ασπασία μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα και η αρχή του τέλους του Δημοσθένη πλησιάζει.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 14 έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου:



Επεισόδιο 65 (Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Παυλής βρίσκει μία πρόχειρη δικαιολογία για να καλύψει τον καβγά του με τον Στάθη, όμως ο Αντώνης παραμένει καχύποπτος. Ο Στάθης επιστρέφει στη Μάνη και συμμαχεί με τη Χάιδω, η οποία είναι κατά του γάμου της Βασιλικής με τον Στέφανο.

Παράλληλα, προσπαθεί να συνετίσει την Αριάδνη, αλλά εκείνη του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει την Ισμήνη μόνη της. Η Άννα και ο Πότης υπογράφουν το συναινετικό διαζύγιο, ενώ εκείνη έχει ήδη αρχίσει να έχει αισθήματα για τον Ρούσσο. ...

