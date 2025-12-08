GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα που άφησε πίσω της

Ένα επεισόδιο υψηλών απαιτήσεων προβλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στο GNTM, με τους διαγωνιζόμενους να περνούν από δύο διαδοχικές δοκιμασίες που δοκίμασαν τις αντοχές, τη δημιουργικότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Η μάχη για την ασυλία

Αρχικά, τα μοντέλα κλήθηκαν να περάσουν από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης μπροστά στη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Πόζαραν για Polaroid λήψεις — en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme έκφραση — ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν τον εαυτό τους σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ακολούθησε ένα σύντομο video–bio 15 δευτερολέπτων, τύπου Instagram story, και ολοκληρωμένο catwalk challenge.

Μετά από όλες τις δοκιμασίες, η Ραφαηλία ξεχώρισε και κατέκτησε την ασυλία, εξασφαλίζοντας θέση στην τελική εννιάδα του διαγωνισμού.

Η εντυπωσιακή φωτογράφιση επάνω σε μοτοσικλέτες

Στη δεύτερη φάση, τα μοντέλα φωτογραφήθηκαν ανά ζευγάρια πάνω σε μοτοσικλέτες, με ομοιόμορφο styling, ...

