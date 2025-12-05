Παπανώτας για Λουδάρο: Ήμασταν στο ίδιο κανάλι και έπαιρνε τα πενταπλάσια – Αν ήταν αδικημένος εκείνος, εμείς τι είμαστε;

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Παπανώτα μέσα από την εκπομπή Happy Day, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Λουδάρου στον Κωνσταντίνο Καμέα σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την περίοδο που συμμετείχε στο «Σπίτι μου σπιτάκι μου».

Ο δημοσιογράφος σχολίασε με εμφανή δυσαρέσκεια όσα είπε ο ηθοποιός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι οικονομικές απολαβές του Λουδάρου ήταν ιδιαίτερα υψηλές εκείνη την εποχή.

«Το αγόρι με τα… σπίρτα! Μιλάει για αδικία; Ήμασταν στο ίδιο κανάλι και έπαιρνε τα πενταπλάσια από εμάς. Μην τρελαθούμε κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παπανώτας.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει λόγος για «αδικία» όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός αμειβόταν με ποσά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο ...

