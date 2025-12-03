Αλλαγή σελίδας για την «Espresso»: Νέο ιδιοκτησιακό σχήμα και αναδιάρθρωση στο έντυπο και το site

Σημαντικές ανακατατάξεις σημειώνονται στον χώρο των ελληνικών media, καθώς η εφημερίδα «Espresso» και η διαδικτυακή της έκδοση espressonews.gr περνούν σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα. Η αλλαγή έγινε ήδη γνωστή στο προσωπικό, το οποίο ενημερώθηκε ότι θα ακολουθήσει διαδικασία απόλυσης με πλήρη αποζημίωση και στη συνέχεια επαναπρόσληψης από τη νέα διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στον μιντιακό χώρο, στο εγχείρημα φέρεται να έχει ενεργό ρόλο ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, το όνομά του παρουσιάζεται ως βασικός παράγοντας πίσω από τη μεταβίβαση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τον στρατηγικό προσανατολισμό της εφημερίδας.

Το πλάνο της νέας ιδιοκτησίας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αλλαγή δεν αφορά απλώς τη συνέχιση της υφιστάμενης λειτουργίας. Αντιθέτως, εξετάζεται εκτεταμένη αναδιάρθρωση τόσο στο έντυπο όσο και στο ψηφιακό κομμάτι, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της «Espresso» σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός και η ανάγκη για σύγχρονη δημοσιογραφική ταυτότητα είναι πιο απαιτητικά από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένονται αλλαγές στη θεματολογία, στην αισθητική, καθώς και στη δομή των ομάδων που θα στελεχώσουν τη νέα περίοδο λειτουργίας.

Ανησυχία αλλά και προσδοκίες στους εργαζόμενους

Η διαδικασία απόλυσης και επαναπρόσληψης προκαλεί εύλογη ανησυχία στο προσωπικό, το οποίο περιμένει να δει το νέο εργασιακό καθεστώς που θα διαμορφωθεί. Παρά τις δεσμεύσεις για πλήρη καταβολή αποζημιώσεων, το μέτρο επηρεάζει το κλίμα στους δημοσιογράφους και στους άλλους εργαζόμενους του οργανισμού.

Την ίδια στιγμή, η νέα ιδιοκτησία παρουσιάζει τη μετάβαση ως μια «νέα αρχή», η οποία μπορεί να δώσει στην εφημερίδα την ώθηση για επανατοποθέτηση στον μιντιακό χάρτη.

Τι σημαίνει η κίνηση για τον ελληνικό μιντιακό χώρο

Η μεταβίβαση της «Espresso» αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη συνεχιζόμενη αναδιάταξη του ελληνικού media landscape. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται:

στις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται,

στις πρώτες στρατηγικές κινήσεις της νέας διοίκησης,

και στο πώς θα διαμορφωθεί το νέο περιεχόμενο, έντυπο και ψηφιακό.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τη δυναμική στον χώρο του «λαϊκού τύπου», όπου η «Espresso» έχει ιστορικά ισχυρή παρουσία.

