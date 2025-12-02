# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ξέσπασε ο Λιάγκας κατά του «Happy Day» για τις «φήμες» γύρω από τον Νίκο Οικονομόπουλο: «Κάπου ώπα!»

Θέμα συζήτησης προκάλεσαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» οι αναφορές που έγιναν στο «Happy Day» σχετικά με τον Νίκο Οικονομόπουλο, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του τραγουδιστή για την πίστη του.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρωινή εκπομπή του Alpha, ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε πως ο χριστιανισμός «θέλει σεμνότητα», θεωρώντας την ατάκα του τραγουδιστή –«είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό»– υπερβολική. Στη συνέχεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε ότι στο παρελθόν «έχουν υπάρξει φήμες» που αφορούν τον τραγουδιστή.

Λιάγκας: «Πολύ βαριά αυτά – μοιάζει με λάσπη»
Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα:

«Εγώ δεν ξέρω για αυτές τις φήμες, δεν έχω ακούσει τίποτα. Η φήμη για κακοποιητική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ βαριά. Μου φαίνεται μια λάσπη όλο αυτό το πράγμα ...

