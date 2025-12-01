Τι διαφήμιζε το πρώτο επίσημο, πληρωμένο τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ

Το πρώτο επίσημο, πληρωμένο τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ προβλήθηκε στις 1η Ιουλίου 1941 στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Λεπτομέρειες για το ιστορικό σποτ:



Προϊόν: Ήταν μια διαφήμιση για τα ρολόγια Bulova.

Τίμημα: Η εταιρεία Bulova πλήρωσε μόλις 4 έως 9 δολάρια για την προβολή (τα ποσά διαφέρουν ανά πηγή).

Διάρκεια: Είχε διάρκεια μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Πού προβλήθηκε: Μεταδόθηκε από τον σταθμό WNBT (σήμερα WNBC) της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Brooklyn Dodgers και Philadelphia Phillies.

Περιεχόμενο: Αντί για ένα σύνθετο βίντεο, η διαφήμιση έδειχνε ένα τροποποιημένο μοτίβο δοκιμής του σταθμού (test pattern) που έμοιαζε με ρολόι. Στο κάτω δεξί μέρος εμφανιζόταν το λογότυπο της Bulova με τη φράση "America runs on Bulova time" (Η Αμερική λειτουργεί σε ώρα Bulova), ενώ ο δείκτης δευτερολέπτων κινούνταν κανονικά.



Αυτό το απλό, δεκάλεπτο σποτ αποτέλεσε την αφετηρία για την παγκόσμια βιομηχανία τηλεοπτικής διαφήμισης δισεκατομμυρίων δολαρίων.

