Άγιος Έρωτας: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια 01–04/12/2025

Η επόμενη εβδομάδα στον «Άγιο Έρωτα» φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις: εξαφανίσεις, εξομολογήσεις, συγκρούσεις, μαχαιριές μέσα στη φυλακή και σχέσεις που αλλάζουν πορεία.

Οι περιλήψεις των επεισοδίων από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2025 προμηνύουν δραματικές ανατροπές.

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 37

Ο Νικόλαος ανοίγει επιτέλους την καρδιά του στη Χλόη και της αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την αδερφή του αλλά και τον πραγματικό λόγο που βρέθηκε στη Στέρνα. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος περιμένει να αποφυλακιστεί, όμως μένει εμβρόντητος όταν μαθαίνει ότι αντί γι’ αυτό μεταφέρεται ξαφνικά στις φυλακές της Άμφισσας.

Η Θάλεια προσπαθεί να καταλάβει τη σκληρή και παράξενη στάση της Μάρως απέναντι στον Τάσο, ενώ η Ελένη έχει μια έντονη συζήτηση με τον Κυριάκο, αφήνοντάς τον γεμάτο αμφιβολίες.

Η εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας φέρνει πανικό. Η Χλόη ξεσπά στους γύρω της αλλά στο τέλος ζητά ξανά τη βοήθεια του Νικόλαου, μη έχοντας σε ποιον άλλον να στραφεί.

Η Σμαρώ λυγίζει από τις ενοχές, πιστεύοντας ότι εκείνη φταίει για την αρπαγή του παιδιού.

Ο Νικηφόρος κινητοποιεί τους πάντες για τον εντοπισμό της Ελευθερίας.

Μέσα στη φυλακή, η Χριστίνα κερδίζει την εμπιστοσύνη της Αγγέλας και συμμαχεί μαζί της, ζητώντας της μια χάρη που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Παράλληλα, η Δέσποινα οργανώνει μια μυστική συνάντηση με κάποιον από το παρελθόν της, χωρίς να φαντάζεται τι θα προκαλέσει αυτή η κίνηση.

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 38

Η Χλόη, συντετριμμένη μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας, ζητά απεγνωσμένα τη βοήθεια του πατέρα Νικόλαου. Εκείνος προτείνει να ταξιδέψουν μαζί στη Βόνιτσα για να ψάξουν το παιδί — κάτι που εξοργίζει τον Πέτρο, ο οποίος τη κατηγορεί πως εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να έρθει ξανά κοντά στον Νικόλαο.

Η Δέσποινα πιέζει τον Θόδωρο για εξηγήσεις, ενώ ο Παύλος ζει μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές του μέσα στη φυλακή, αφού αντιλαμβάνεται ότι απειλείται άμεσα από συγκρατουμένους του.

Ο Βεργάδης προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερη μεταχείριση από τον διευθυντή, «παζαρεύοντας» με ανταλλάγματα.

Η Σοφία, στηρίζοντας τον πατέρα της, δέχεται να προσεγγίσει τη Θάλεια όπως της ζήτησε.

Ο Αργύρης, παρότι αρχικά θέλει να αφήσουν την έρευνα στη χωροφυλακή, στο τέλος συμφωνεί στο σχέδιο Χλόης–Νικόλαου να ζητήσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ.

Όταν οι δυο τους φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον θάνατο του Γεράσιμου.

Παράλληλα, ο Παύλος βρίσκεται μπροστά σε έναν κίνδυνο που πραγματικά μπορεί να του κοστίσει τη ζωή.

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 39

Η Φιλιώ δίνει μια αχτίδα ελπίδας στον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη, υποσχόμενη ότι θα τους ειδοποιήσει μόλις μάθει πού βρίσκονται η Πόπη, ο Γιάννος και η μικρή Ελευθερία.

Η υπόσχεση αυτή τους φέρνει πιο κοντά, δημιουργώντας νέα ένταση στη σχέση τους.

Στις φυλακές, η Χριστίνα — με τη βοήθεια της Αγγέλας — παγιδεύει τον Παύλο σε μια επικίνδυνη νυχτερινή συνάντηση, όπου τον απειλεί και αλλάζει τελείως τους συσχετισμούς.

Λίγο αργότερα, ο Παύλος δέχεται μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας.

Την ίδια ώρα, η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Βούλα, η οποία την απειλεί ανοιχτά.

Στη Στέρνα, η Σοφία προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να πείσει τη Θάλεια να δείξει κατανόηση για τον Παύλο και να τον επισκεφθεί έστω μία φορά.

Η Δώρα αποκαλύπτει στη Δέσποινα όλη την αλήθεια για τη «ψεύτικη κηδεία» του μωρού της Χλόης. Τα λόγια της την κάνουν να πιστέψει ότι ο Αργύρης όντως σκότωσε την Καλλιόπη.

Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι η συνεργασία του με τον Λούη γίνεται επικίνδυνη και προσπαθεί να την κόψει — αλλά πλέον είναι αργά.

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 40

Ο Παύλος περνά στην αντεπίθεση: σε μια καθοριστική στιγμή, αποκαλύπτει στον Νικηφόρο πως η Χριστίνα είναι η πραγματική δολοφόνος της Κατρίν, ενώ εκείνος απλώς τη βοήθησε να καλύψει τα ίχνη της.

Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει τώρα να χειριστούν τις συνέπειες.

Η Χλόη βυθίζεται στην απελπισία, αφού οι έρευνές της για την Ελευθερία δεν οδηγούν πουθενά.

Η Δέσποινα είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια προσπαθεί να μιλήσει στην Ελένη για τα σχέδιά της — κάτι που καταλήγει σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση.

Ο Κυριάκος σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι τα παιδιά του έχουν μπλεχτεί με έναν πρώην κρατούμενο.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος και ο Πέτρος μπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον κόσμο των λαθραίων.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Χλόη ετοιμάζει για τον πατέρα Νικόλαο ένα προσωπικό δώρο που αναμένεται να τον συγκινήσει βαθιά και να φέρει τους δυο τους ακόμη πιο κοντά.

