Δέσποινα Μοιραράκη: Η αποκάλυψη για την αλλαγή στην εμφάνισή της και η συγκίνηση για τον σύζυγό της

Σε μια προσωπική και ειλικρινή συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την πορεία της, τις δύσκολες στιγμές των τελευταίων χρόνων και την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της.

Η γνωστή επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι η απώλεια βάρους είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής προσπάθειας, η οποία περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, διατροφή και εντατική γυμναστική.

 «Κάνω μια συστηματική φαρμακευτική και ιατρική υποστήριξη με μία συγκεκριμένη ένεση. Κάνω μία ένεση εδώ και 14 μήνες, πάντα με ιατρική επιμέλεια και παρακολούθηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μια εύκολη ή γρήγορη λύση, αλλά για μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η προσπάθειά της ενισχύεται από αλλαγές στην καθημερινότητά της:

