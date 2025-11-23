Grand Hotel – Τι θα δούμε από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2025

Η εβδομάδα στο Grand Hotel φέρνει ανατροπές, εξαφανίσεις και οδυνηρές αποκαλύψεις. Ο Άρης συγκλονίζεται από την απρόσμενη άφιξη του πατέρα του, ξυπνώντας μνήμες που προσπαθούσε χρόνια να θάψει. Παράλληλα, ο Διονύσης συνεχίζει να κινεί τα νήματα και να μπερδεύει όλους με τις κινήσεις του.

Επεισόδιο 37 – Κυριακή 23/11

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα προσπαθούν να καταλάβουν τις πραγματικές προθέσεις του Διονύση. Ο Άρης κλείνεται στον εαυτό του μετά τη συνάντηση με τον πατέρα του, ενώ ο Πέτρος καταφέρνει παρά τις αντιστάσεις να επικοινωνήσει με την Αλίκη.

Την ίδια ώρα, η Μελίνα πλησιάζει τον Χαραλάμπη, προκαλώντας ένταση με τη Θεώνη, και η Κυβέλη συνειδητοποιεί ότι η υπόθεση της προίκας του Ιορδάνη δεν είναι όπως πίστευε.

Επεισόδιο 38 – Δευτέρα 24/11

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη το βάρος που κουβαλά για τον θάνατο του αδελφού του. Το φιλί τους τον οδηγεί σε μια επώδυνη απόφαση: εγκαταλείπει το Grand Hotel και αφήνει πίσω του ένα γράμμα.

Ο αστυνόμος Κομνηνός προσπαθεί να συγκρατήσει τον Πέτρο, ενώ ο Ρήγας παρακολουθεί στενά την Αλίκη, η οποία λαμβάνει μήνυμα που πιστεύει ότι είναι από τον Άρη.

Επεισόδιο 39 – Τρίτη 25/11

Μετά από καβγά με τον Ρήγα, η Αλίκη εξαφανίζεται αφήνοντας σημείωμα που μπερδεύει τους πάντες. Δεν είναι σαφές αν έφυγε μόνη της ή έπεσε θύμα απαγωγής. Ο Χρόνης προειδοποιεί τον Πέτρο να μην επιστρέψει στην Αθήνα.

Η Φρίντα συνειδητοποιεί ότι τα αισθήματά της για τον Άρη δεν θα έχουν ανταπόκριση. Στο μεταξύ, η Ελένη μπαίνει σε νέες εντάσεις και η σχέση Ιορδάνη–Ελπίδας κλονίζεται, καθώς εκείνη θέλει να φύγουν για Λάρισα.

Επεισόδιο 40 – Τετάρτη 26/11

Η Αλίκη κρατείται αιχμάλωτη από τον Ρήγα, ο οποίος την πιέζει να αποκαλύψει ποιον αγαπά. Η Κυβέλη, απελπισμένη, παρασύρεται από ένα ψεύτικο γράμμα που της δίνει ελπίδα.

Ο Πέτρος αποφασίζει να τη βρει μόνος του, ενώ η Φρίντα και ο Νικόλας καταλαβαίνουν πως η Αλίκη δεν έφυγε με τη θέλησή της.

Η Ελένη τραυματίζεται από παγίδα του Χατζημήτρου και ο Νικόλας, εκτός εαυτού, παίρνει όπλο για να αντιμετωπίσει τον Ρήγα.

Το πραγματικό πρόσωπο του Διονύση

Στο παρασκήνιο, ένα ακόμη μεγαλύτερο μυστικό αποκαλύπτεται: ο Διονύσης δεν είναι αυτό που δείχνει. Το πραγματικό του όνομα είναι Οδυσσέας Καρράς.

Ο μετρ έχει διεισδύσει στο Grand Hotel χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα, με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει τον Ρήγα. Η έρευνα της Αλίκης, της Φρίντας και του Νικόλα εντείνεται όταν ανακαλύπτουν ύποπτα στοιχεία στο δωμάτιό του, ενώ ένα τηλεφώνημά του προς την εταιρεία «Ανέγερσις» αποκαλύπτει πως ο διευθυντής της —ο Οδυσσέας Καρράς— είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Διονύση.

Η σύνδεσή του με τη Νάντια Καρρά δεν είναι τυχαία: οι δύο τους φαίνεται να έχουν κοινό παρελθόν και σκοπό, πιθανότατα συνδεδεμένο με την αδικοχαμένη Λυδία.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ένα: θα προλάβουν να ξεσκεπάσουν τον Διονύση πριν ολοκληρώσει το σχέδιό του;

Διαβάστε ακόμα: Τι διαφήμιζε το πρώτο επίσημο, πληρωμένο τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ